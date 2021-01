Exposition – Sous la lumière de Giorgio Skory, les masques ont du corps Le photographe qui a suivi durant vingt-cinq ans les créations de Werner Strub expose cinquante images saisissantes au Centre culturel du Manoir, à Cologny. Pascale Zimmermann Corpataux

«La Belle et la Bête», a commenté en riant Giorgio Skory lorsqu’il s’est placé à côté de sa photographie du masque de Pantalone réalisé par Werner Strub. LUCIEN FORTUNATI

On est tenté d’avancer la main pour caresser un pelage, lisser une plume, enfoncer les doigts dans la fourrure d’un crâne ou éprouver la rugosité d’un fil habilement tissé. On ne rencontrerait pourtant sous la pulpe des doigts que la surface glacée d’un tirage photographique… Giorgio Skory a si bien travaillé la lumière avant de saisir son appareil pour capter les masques confectionnés par Werner Strub qu’il les fait jaillir à la rencontre du spectateur. Les objets semblent surgir en relief de leurs fonds unis, noir, gris, beige ou blanc, et prennent corps sur les murs du Centre culturel du Manoir, à Cologny.