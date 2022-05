Canton du Valais – Sous-enchère salariale au sein des remontées mécaniques Certaines entreprises de remontées mécaniques pratiqueraient des salaires inférieurs au contrat-type de travail.

Des cas de sous-enchère salariale ont été constatés au sein des entreprises de remontées mécaniques valaisannes. (Photo d’illustration) KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Des cas de sous-enchère salariale ont été constatés au sein des entreprises de remontées mécaniques valaisannes. L’État appelle patrons et partenaires sociaux à trouver une solution. Une nouvelle grille salariale pourrait lui être présentée dans le courant du mois de juin. Des discussions sont aussi en cours pour la rendre obligatoire.

Dumping salarial

Au total, 36% des salaires constatés dans la branche entre 2018 et 2021 étaient inférieurs à ceux prévus par le contrat-type de travail (CTT) en vigueur, indique mercredi l’Etat du Valais dans un communiqué. Et sur 53 entreprises contrôlées, 39 ont rémunéré certains de leurs collaborateurs en dessous des minimas prévus. Celles-ci seront informées individuellement de leurs résultats et celles pour lesquelles une sous-enchère est constatée «seront invitées à adapter leurs salaires aux normes de la branche».

Dans un communiqué, Unia appelle le canton à ne plus octroyer d’aide étatique aux entreprises ne respectant pas le contrat-type édicté et à demander un remboursement à celles qui auraient perçu des aides découlant de la loi sur l’encouragement des remontées mécaniques (LERM) mais pratiqué le dumping salarial.

On parle de dumping salarial, dès lors que plus de 10% des employés sont sous-payés. «Même si le CCT n’a pas force obligatoire, ces éléments peuvent constituer une situation de sous-enchère abusive et répétée», relève le canton. «Les écarts constatés ne sont pas tolérables», poursuit-il appelant les entreprises à corriger le tir.

Vers un nouveau contrat-type

En parallèle, mercredi aussi, les négociations entamées en 2021 entre les remontées mécaniques valaisannes (RMV) et les syndicats sous l’égide de l’Etat ont abouti, ont indiqué les Syndicats chrétiens du Valais (SCIV) et les RMV dans des communiqués séparés.

L’accord prévoit un nouveau contrat-type qui permet l’introduction d’un salaire mensuel minimal à 4000 francs (sur 13 mois) et une valorisation (palier de progression) des années ou saisons de travail de 650 francs par année. Ce nouveau CCT sera soumis au conseil d’État dans le courant du mois de juin pour approbation, précisent les RMV. Pour une mise en vigueur pour la saison d’hiver, espère Pierre Vejvara, responsable de la branche auprès des SCIV, qui se dit «satisfait» de la revalorisation salariale obtenue.

«C’est un bon résultat», abonde Blaise Carron, secrétaire régional d’Unia, encore faut-il que ce nouveau CCT s’applique «à l’entier des salariés». Et de rappeler que les négociations aboutissent aussi le jour où l’on constate un dumping salarial.

Dans leurs prises de positions respectives, tant les remontées mécaniques, que les syndicats et l’Etat du Valais envisagent de rendre obligatoire l’application des salaires minimaux dans la branche.

ATS

