Ma voisine vient d’installer une caméra de surveillance au-dessus de la porte d’entrée de son logement qui est juste en face du mien. Je pense que cette caméra filme aussi mon entrée, ce qui me dérange car ni moi ni mes invités n’entendons être épiés dans nos allées et venues. Comment puis-je me défendre?

F. Rive Droite

L’installation d’une caméra dans une enceinte privée pose souvent des questions relevant de la protection de la personnalité des autres individus susceptibles d’être filmés. Même si le but premier de la vidéosurveillance est d’assurer la sécurité de son propre logement, il est nécessaire, selon le positionnement de la caméra, de consulter préalablement les personnes concernées, notamment s’il n’est pas possible d’exclure que des parties non privatives entrent dans son champ de vision. Il va de soi que dans les parties communes d’un immeuble, l’accord de la régie ou de l’administration de la PPE est indispensable.

Évidemment, il est toujours préférable de rechercher une solution négociée avec le détenteur du système de vidéosurveillance contesté. Votre voisine, une fois informée du dérangement occasionné, sera peut-être d’accord de changer l’angle de sa caméra, à moins que ce ne soit le comportement de vos invités qui soit en cause, auquel cas une discussion empreinte de civisme devrait résoudre le souci.

«L’installation d’une caméra dans une enceinte privée pose souvent des questions relevant de la protection de la personnalité des autres individus susceptibles d’être filmés.»

Si cela ne s’avère pas possible, vous pouvez lui écrire en vous référant à la loi sur la protection des données pour requérir des renseignements complets sur les données qui sont traitées, notamment leur but, la durée de conservation des vidéos et les personnes ayant accès aux enregistrements. Vous pouvez aussi demander à consulter les images et à ce que celles sur lesquelles vous apparaissez soient effacées immédiatement. Pour ce faire, un modèle de courrier est mis à disposition sur le site du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.

Si ces moyens amiables ne produisent pas le résultat escompté, vous pouvez requérir l’intervention du juge civil sur la base de l’article 28 du Code civil traitant des atteintes illicites à la personnalité, afin que le tribunal constate l’illégalité du système de surveillance installé et ordonne sa modification ou sa désinstallation ainsi que l’effacement des données vous concernant. Selon les circonstances, des dommages-intérêts pourront vous être alloués.

À noter enfin que, sur le plan pénal, une plainte est envisageable en vertu de l’article 179bis du Code pénal si des conversations privées ont été captées par des caméras fixées à des bâtiments enregistrant non seulement des images, mais aussi le son; en outre, si la caméra d’un tiers est pointée sans votre consentement vers les fenêtres de votre salle de bains ou de votre chambre à coucher – par exemple – une plainte pour violation du domaine secret ou privé selon l’article 179quater du Code pénal peut être déposée. Les peines prévues pour ces deux délits sont pécuniaires mais, dans les cas les plus graves, des peines privatives de liberté de trois ans au plus peuvent être prononcées.

Pascal Rytz Afficher plus Avocat

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.