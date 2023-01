Crise du logement – Soupçons de loyers gonflés aux Eaux-Vives Une société serait parvenue à contourner les contrôles pour augmenter de 40% le prix de plusieurs logements. Le Ministère public enquête. Luca Di Stefano

C’est une affaire qui pourrait faire la lumière les stratégies mises en œuvre pour gonfler artificiellement les loyers à Genève. Elle porte sur sept appartements aux Eaux-Vives. Dans ce quartier de la rive gauche, des loyers ont bondi de près 40% du jour au lendemain, avant des travaux de rénovation, au nez et à la barbe des contrôles de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (LDTR) – censée cadrer les hausses après travaux – et des contrôles de l’État. À ce jour, le Ministère public confirme l’ouverture d’une procédure à la suite d’une plainte pénale.

Stratégie du locataire fictif?

Le schéma qui aurait été mis en place par le propriétaire de l’immeuble des Eaux-Vives (il est l’administrateur unique de la société immobilière qui possède l’immeuble), présumé innocent, ressemble à plusieurs égards aux affaires ayant défrayé la chronique à Genève ces dernières années (lire ci-dessous). En 2022, Christian Dandrès, de l’Asloca, assurait d’ailleurs que «d’autres propriétaires ou bailleurs ont – ou ont eu – des pratiques semblables pour tromper les locataires».

La manœuvre faisant l’objet d’investigations de la justice vise à intercaler un locataire fictif avant les travaux. À ce moment-là, le loyer subit une hausse très importante. Puis, les demandes d’autorisations de construire sont déposées, acceptées et les transformations réalisées. L’appartement est alors remis sur le marché au prix fixé avant les travaux.

Par conséquent, le nouveau locataire, celui qui signera le premier bail après rénovation, aura connaissance uniquement du loyer artificiellement gonflé lorsqu’il consultera l’avis de fixation du loyer (la fiche verte permettant de connaître le montant payé par le locataire précédent).

Le réseau du propriétaire

Dans le dossier des Eaux-Vives, le processus de rénovation se déploie entre 2016 et 2017. À la fin de l’année, le propriétaire vide quasiment tous les studios du même étage. Sept logements (sur neuf) auront alors de nouveaux baux avec la particularité d’être renouvelables de mois en mois.

Qui sont ces sept locataires de très courte durée? Deux sont des membres de la famille du propriétaire; l’associé-gérant de la société de nettoyage engagée dans l’immeuble signe deux baux, l’ancienne gérante de cette même société de conciergerie en prend un et deux contrats sont conclus avec les enfants de l’administrateur de la société de rénovation qui déposera plus tard les demandes d’autorisation de construire.

Les avis de fixations de loyer que nous avons consultés, croisés avec les données publiques du Registre du commerce, attestent de ces éléments. Ces proches du propriétaire ont-ils réellement vécu dans les appartements ou ont-ils servi de prête-noms? La justice devra le déterminer. Quant à l’administrateur de la société immobilière, un homme d’affaires dont le domicile est enregistré à l’étranger, il demeure injoignable.

«Le loyer annuel de l’un des studios passe de 12’300 à 18’000 francs, soit près de 40% d’augmentation, du jour au lendemain, avant rénovation et sans contestation.»

Quoi qu’il en soit, c’est à ce moment-là que le loyer de chaque bail prend l’ascenseur. Dans le lot en question, le loyer annuel de l’un des studios passe de 12’300 à 18’000 francs, soit près de 40% d’augmentation, du jour au lendemain, avant rénovation et sans contestation. À quelques centaines de francs près, il est en ainsi des sept appartements concernés.

Les deux autres logements du même étage, occupés par des anciens locataires, ne subiront pour leur part que des hausses conformes à la LDTR.

Les loyers ayant été augmentés, les demandes d’autorisation peuvent alors être transmises à l’Office cantonal du logement. Mais désormais, les sept appartements pour lesquels un proche du propriétaire a signé un bail échappent alors aux contrôles. Pourquoi? Parce que leur loyer gonflé les place dans une catégorie supérieure où la LDTR ne s’applique pas. En jargon légal, «ils dépassent d’ores et déjà d’au moins deux fois et demie les besoins prépondérants de la population».

L’État peut donc donner son feu vert aux travaux. Pour la société qui détient les logements, il ne reste plus qu’à mettre fin aux baux signés avec les proches de l’administrateur et à remettre les logements sur le marché, après transformation, à un prix nettement supérieur à la valeur réelle qui prévalait avant les travaux.

Les réponses de l’État

À ce stade, il s’agit de se demander comment les documents attestant de hausses brutales et concomitantes sur un même étage, juste avant rénovation, n’ont pas éveillé les soupçons du service LDTR (lequel remet son préavis à l’Office des autorisations de construire, qui rend une décision définitive).

«Toutes les fraudes ne peuvent être évitées vu le volume grandissant de dossiers LDTR à traiter, soit environ 80 par semaine.» Pauline De Salis, secrétaire générale adjointe et porte-parole du Département du territoire

«Le service LDTR se base sur le loyer appliqué avant travaux, soit le loyer indiqué dans le contrat de bail qui est une des pièces transmises dans le cadre de la requête», indique Pauline de Salis, secrétaire générale adjointe et porte-parole du Département du territoire.

Le service n’examine-t-il pas les baux précédents pour déceler des irrégularités? «Le travail de contrôle est systématique et minutieux, répond la fonctionnaire, mais toutes les fraudes ne peuvent être évitées vu le volume grandissant de dossiers LDTR à traiter, soit environ 65 par semaine.»

Ce nombre de demandes est en hausse, lié notamment aux futures rénovations énergétiques des bâtiments, raison pour laquelle le service LDRT sera renforcé, annonce le département du Territoire.





Deux condamnations à Genève et une jurisprudence Afficher plus Deux précédents ont défrayé la chronique à Genève en l’espace de quelques mois. Deux affaires qui ont connu leur épilogue presque en même temps, en juin 2022. La première éclate quand les stagiaires d’une étude d’avocats de la place signalent la pratique de leur patron à l’Ordre des avocats. Ce dernier, propriétaire de deux immeubles à Morges et à Lausanne, a fait inscrire à son régisseur de faux noms et de faux montants sur les avis de fixation du loyer durant huit ans. La manœuvre permettait non seulement d’augmenter les loyers de manière arbitraire, mais empêchait également que les locataires, dupés, contestent leur loyer devant les tribunaux des baux et loyers. Au terme de son procès devant la justice genevoise, l’avocat a été condamné à une peine de 24 mois avec sursis avant que le Tribunal fédéral ne scelle les débats en juin 2022. Dans leur arrêt, les juges fédéraux ont reconnu la «valeur probante» d’un avis de fixation du loyer. En conséquence, sa falsification est bien constitutive d’un faux dans les titres. Pour la première fois, la Haute Cour était appelée à s’exprimer sur le sujet. Sa décision fera donc jurisprudence. Est-ce afin d’éviter un procès public que l’ancien député MCG et propriétaire immobilier, Ronald Zacharias, a remboursé près de 2 millions à certains de ses locataires? Quoi qu’il en soit, il a accepté, avec son associé, la peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pour des faits qualifiés d’escroquerie et de faux dans les titres négociés avec le Ministère public au terme d’une procédure simplifiée. Dans ce dossier, le Parquet a mis la main sur 32 contrats falsifiés à Genève. En plaçant des proches durant une période extrêmement brève dans des appartements libérés, certains loyers ont pu être triplés entre deux locataires, avant que les biens soient reproposés à la location. LDI



Luca Di Stefano est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Diplômé de l'Académie du journalisme et des médias (AJM), il couvre en particulier l'actualité judiciaire. Plus d'infos @LucaDiStefano10

