Nouvelle adresse à Genève – Soulwines: les vins suisses et bios à l’assaut de la Vieille-Ville Grand-Rue, une toute jeune vinothèque ne propose que des crus helvètes et respectueux de l’environnement. Rencontre avec Séan et Laura, tauliers passionnés et atypiques. Jérôme Estebe

Laura Couto Rosado et Séan Langlois, les jeunes et enthousiastes cavistes de Soulwines. LAURENT GUIRAUD

Un sexagénaire sportif pénètre dans la boutique. Il avise la ribambelle de topettes couvrant tout un pan de mur. Puis demande, ingénument: «Vous avez du Coca-Cola?» «Euh, non. C’est qu’ici, on vend seulement du… vin», répond la jeune patronne. «D’accord. Alors, auriez-vous une bouteille de vin avec une capsule?» «Euh, non. Mais on peut vous en déboucher une», propose la jeune femme, arrangeante. Marché conclu. Le client repart, tout content, avec une bouteille de pinot noir naturel sous le bras. Débouchée, donc, la bouteille. Tant pis pour le Coca. Le monsieur a sans doute gagné au change.