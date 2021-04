Mesures sanitaires assouplies – Soulagement et méfiance à Genève Si Mauro Poggia et les milieux économiques saluent la décision du Conseil fédéral de lâcher du lest, les restaurateurs parlent de «balbutiement». Eric Budry

Dès lundi, les restaurants auront à nouveau la possibilité de servir leurs clients en terrasse. Enrico Gastaldello

Mauro Poggia se dit «surpris agréablement» par l’assouplissement des mesures sanitaires annoncé mercredi par le Conseil fédéral. «La surprise, c’est qu’il y ait également un certain assouplissement pour les activités qui se déroulent à l’intérieur, comme les fitness ou les cinémas, précise le conseiller d’État responsable de la Santé, de l’Emploi et de la Sécurité. De manière générale, le Conseil d’État est satisfait des décisions du Conseil fédéral.»

Pour le magistrat, il était visiblement important de lâcher du lest pour le bien-être de la population: «Il est bien que les gens sentent que l’on va vers le beau, poursuit-il. De plus, lorsque les températures sont plus clémentes, les Genevois sortent de toute façon. Autant que cela soit encadré par des professionnels dans un cadre muni d’un plan sanitaire.»