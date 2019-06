Souffle révolutionnaire sur le Théâtre Forum Meyrin

Au sortir de la liturgie, il fallait les voir se précipiter sur leurs bulletins de commande, les fidèles venus en masse, agenda en poche et étoiles dans les yeux. Comme chaque printemps depuis une décennie maintenant, la directrice du Théâtre Forum Meyrin, Anne Brüschweiler, secondée par ses invités et d’abondants teasers vidéo, a créé l’ivresse plus encore que les breuvages servis par l’équipe de restauration.

Avant même l’énumération substantifique des accueils prévus, parterre et balcon s’étaient laissés conquérir par une pasionaria de 17 ans. Romane Chantre, fille de l’un des conseillers artistiques de la druidesse, s’est en effet extraite de la nouvelle affiche de saison pour partager sur scène sa fougue inspirée. «Je me fiche d’être heureuse, je veux tout changer!» a-t-elle scandé en écho au slogan de l’année: «Un furieux désir de révolution!» Une jeune femme, sincère, engagée, debout à la proue du plateau: quoi de plus galvanisant?

Au nombre des 38 spectacles annoncés, en provenance des quatre coins de l’Europe, la musique et le cirque se taillent la part du lion: «tel est notre état d’esprit, note dame Brüschweiler: rassembler les générations, les langues et les horizons». Parmi cette offre foisonnante, deux titres de propositions théâtrales fusionnent néanmoins pour colorer l’étendard: la pièce tout public d’Olivier Letellier programmée en janvier, «Un furieux désir de bonheur», qui invite à l’expression tous azimuts de ses envies. Et la reconstitution historique par Catherine Anne des derniers jours de la pionnière féministe Olympe de Gouges, décapitée en 1793, «J’ai rêvé la Révolution», qui fera escale en mars.

Hormis les féeries circassiennes, excepté aussi les diversions enfantines, et sans compter une «constellation Barbara» ménagée en avril, votre dévouée s’emballe pour quelques rendez-vous plein de promesses: à commencer par cette adaptation du premier roman de Ramuz, rebaptisé «Et j’ai crié, Aline», qui verra Thierry Romanens traduire en chanson post-jazz «ses yeux clairs comme des lacs de montagne» (6 février). Début décembre, le Romand Robert Sandoz informera que «Cette année, Noël est annulé» en s’attardant sur cet âge tendre où l’on saisit les mensonges adultes, mais où l’on choisit de les accréditer – et ainsi de basculer dans l’univers artistique. Rayon vedettes, on attend Romane Bohringer en octobre dans «L’Occupation» d’Annie Ernaux, puis Anouk Grinberg et André Wilms le mois suivant dans le postsoviétique «La Fin de l’homme rouge», d’après la Prix Nobel 2015 Svetlana Alexievitch. Et pour clore la saison, le geek de la chorégraphie suisse Gilles Jobin présentera sa nouvelle création partiellement virtuelle, «Real Time».

(TDG)

Programme complet sur www.forum-meyrin.ch