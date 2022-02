Critique de concert – Souchon avec des rides, toujours jeune Retour sur ce merveilleux concert sans prétention aucune, mais avec beaucoup d’émotion et de poésie, mercredi, à l’Arena de Genève. Fabrice Gottraux

Alain Souchon, 77 ans, même sourire, même regard sur le monde qu’au XX e siècle. NATHANIEL GOLDBERG

Il a chaussé baskets, enfilé un jeans noir, remonté au-dessus du coude les manches de sa chemise blanche. Il chante un peu plus faux qu’avant, plus fort aussi, il faut bien ça pour qu’on l’entende. Il plaît toujours autant, cependant. Il suffit de le voir pour comprendre. Alain Souchon apparaît et hop! on l’écoute et on sourit. À la fin, on se sent plus intelligent, plus sûr, peut-être même un peu plus amoureux qu’avant.

À chaque fois qu’il se déporte de son Paris chéri vers la périphérie, 410 kilomètres à vol d’oiseau jusqu’à Genève, Alain Souchon salue ce qui, dans la ville de passage, nourrit son propre imaginaire. Comme il est beau, le Léman, dit-il. «Tandis qu’à Paris, on a un lac au bois de Boulogne, pas plus large que la Seine.» Souchon ou l’art de susurrer sa malice à l’oreille du public.

Tonnerre et nostalgie

De retour sur le grand plateau de l’Arena qu’il doit connaître par cœur, le beau chanteur d’«Allô maman bobo» et «Foule sentimentale» sert l’un en solitaire sur sa guitare sèche – c’était l’entame du concert – l’autre avec son petit orchestre.

Voilà quatre musiciens à l’aise un peu partout, dans le rock’n’roll, le reggae, la ballade ou la fausse cornemuse. Ainsi l’émouvant «Bagad de Lann-Bihoué», tonnerre et nostalgie, un must du répertoire, reconduit tournée après tournée. Il faut voir ça un jour pour de vrai avant que ça disparaisse, n’est-ce pas les enfants? Plutôt rares, ce mercredi.

«C’est ma jeunesse, faut qu’ça sorte!» Alain Souchon, chanteur

Mais plus rares encore sont ces vieilles chansons que Souchon a ressorties l’autre soir: «Y a d’la rumba dans l’air» (1977), voilà bien trente ans qu’il ne l’avait plus interprétée sur scène. Nous voilà heureux de retrouver «Poulailler’s Song», même époque. Heureux pendant deux heures, jusqu’au terme du récital.

«C’est ma jeunesse, faut qu’ça sorte!» Confidence sur le ton de la plaisanterie. Mais de la nostalgie, Souchon en a à revendre. Prière de consulter «Âmes Fifties», dernier album en date, paru en 2019, et sa chanson-titre. Alors «les premiers baisers sages qui rendent fier dans les cabines de plage» et «Jeanne la fatale file au festival à 200 à l’heure, dans le train Mistral y a un coiffeur».

Poubelle verte, sac de plastique

Qu’il est vieux celui qui a vu ce qui n’existe plus. Qu’il reste jeune, ce Souchon moqueur racontant l’actualité avant-dernière, perché dans son «belvédère» parisien. De là-haut, on voit passer «un monsieur de dos à la découverte de l’Eldorado dans une poubelle verte». Musique et paroles publiées il y a deux ans. Est-ce le même homme qui, en 1993, allait ainsi? «Y a un sac de plastique vert au bout de mon bras, dans mon sac vert il y a d’l’air, c’est déjà ça.» Les décennies défilent, rien n’a vraiment changé. Souchon non plus.

