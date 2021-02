Enchères – Sotheby’s mène à nouveau le marché On leur avait prédit une année catastrophique. Il n’en fut rien. Malgré une pandémie globale, les maisons de vente ont tenu bon. Andrea Machalova

Empêchées d’organiser des enchères en salle selon le calendrier habituel, les maisons de vente ont diversifié leurs canaux de vente tout en boostant le digital. Sotheby’s/DR

Cela faisait des années que ce n’était pas arrivé. Dix pour être exact. Malgré une situation plus qu’incertaine en 2020, Sotheby’s réussit à s’imposer et regagne la première place du podium dans le monde des ventes aux enchères avec un chiffre d’affaires global de 5,1 milliards de dollars. Un montant en recul de 11% par rapport à 2019, soit deux fois moins que son concurrent Christie’s qui boucle l’année avec une baisse de 25% et un chiffre d’affaires de 4,4 milliards de dollars. Des résultats en baisse, mais loin d’être aussi dramatiques que ce qu’on leur avait prédit à l’orée du Covid.

En 2020, la demande pour l’art et le luxe d’occasion est restée forte. «En temps de crise, on a tendance à se réfugier vers des joies du quotidien, des occupations qui nourrissent l’âme. L’art joue un grand rôle là-dedans. Avec la fermeture des galeries et des musées, et la suspension des foires, nous avons compensé ce manque», analyse Caroline Lang, présidente de Sotheby’s Suisse.

Si la maison de vente britannique, rachetée en 2019 par l’entrepreneur franco israélien Patrick Drahi, un as des télécoms, réussit cet exploit, c’est parce qu’elle a su rapidement s’adapter à la situation en diversifiant ses canaux de vente. Empêchée d’organiser ses traditionnelles adjudications en salle, elle booste le digital – 70% de ses ventes 2020 se sont déroulées Online contre 40% l’année précédente – et lance plusieurs plateformes de ventes, Gallery Network et Buy Now, des marketplace permettant de vendre tout un tas d’objets, des tableaux aux sacs à main, en passant par des baskets, à prix fixe. Une façon de consommer plus instantanée encore que les ventes Online Only et qui répond à la demande du public, désireux de se faire plaisir, sans attendre.

Ventes privées en avant

En ouvrant des showrooms dans des lieux de résidence secondaire, dans les Hamptons ou à Palm Beach, aux États-Unis, elle réussit à se rapprocher de ses clients américains ayant déserté les grandes villes. Elle y expose alors des pièces consignées pour des ventes de gré à gré. Résultat, le chiffre d’affaires de ses ventes privées prend l’ascenseur, culminant à 1,5 milliard de dollars (+50%), soit 30% de son chiffre d’affaires global. Sotheby’s termine ainsi l’année avec 27% de nouveaux acheteurs en plus, un record en 15 ans, et rajeunit sa clientèle en doublant le nombre d’enchérisseurs âgés de moins de 40 ans.

Enfin, en enregistrant une mise Online à 73,1 millions de dollars pour un triptyque de Bacon, en juin dernier, elle pulvérise cette fameuse barrière psychologique qui empêchait les enchérisseurs de placer des ordres supérieurs à un million sur internet. «Cette crise sans précédent a fait accélérer tous les changements latents dans la façon de faire des enchères. Ce record en est la parfaite preuve», ajoute Caroline Lang.

Quant à Christie’s, qui termine à la 2e place, le nombre de ses ventes Online Only a également explosé en 2020 (+262%). Par ailleurs, elle enregistre 94% de nouveaux acheteurs provenant de 104 pays, avec 32% de nouveaux enchérisseurs Online de moins de 38 ans. Les ventes privées, en progression de 57%, lui rapportent quant à elles 1,3 milliard de dollars, correspondant à 30% de son chiffre d’affaires global.

Quid des maisons suisses

Les maisons suisses ne s’en sortent pas plus mal. «Il n’y a pas de signe qui porte à croire qu’en période de crise les gens n’achètent pas d’art», commente Cyril Koller, directeur de Koller. La maison zurichoise, leader de l’Art suisse, affiche une progression de son chiffre d’affaires de 30%, la vaudoise Dogny de 20% et Beurret Bailly Widmer Auktionen recule de 25%, avec 8,3 millions de francs. Les genevoises Piguet Hôtel des Ventes et Genève Enchères terminent l’année respectivement avec 17 millions de francs (-5,5%) et 5,2 millions de francs (-24%). Enfin, Antiquorum totalise 27,5 millions de francs (-23%). Un montant qui ne comprend toutefois pas les ventes privées, lesquelles ont doublé en 2020.

Quant à Phillips, dont le département horlogerie basé à Genève enregistre la meilleure année de son histoire avec 133 millions de francs (+20), et sans les ventes privées, le chiffre d’affaires global de la maison baisse de 16% pour s’établir à 760 millions de dollars.