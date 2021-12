Pas de place en National League – SOS, jeunes hockeyeurs suisses en péril Très peu de joueurs de moins de 22 ans parviennent à se tailler un poste au plus haut niveau helvétique. Immersion dans les racines du problème. Emmanuel Favre

Pour les jeunes talents du hockey suisse, les portes de la National League restent souvent fermées. Keystone

Lundi dernier, l’équipe de Suisse M20 s’est envolée pour le Canada où elle disputera le Championnat du monde du 26 décembre au 5 janvier à Edmonton et à Red Deer. L’entraîneur en chef Marco Bayer a retenu 29 joueurs dans son cadre élargi, effectif qui sera ramené à 25 membres avant le début de la compétition. Et la provenance des jeunes hockeyeurs interpelle. Alors que la Suisse se targue d’avoir professionnalisé sa structure de formation et d’être devenue une référence dans le développement ces dix dernières années, seize de ces 29 compétiteurs évoluent (ou ont récemment évolué) au sein de clubs étrangers.