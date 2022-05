Sortis de leur tanière, les ours malmènent Wall Street

En poussant continuellement les marchés vers le bas depuis le mois de janvier, les ours mettent à mal les nerfs des investisseurs à Wall Street.

Devant la Bourse de Francfort, deux statues se font face. Sous la forme d’un puissant taureau au torse bombé pour la première et d’un ours massif pour la seconde, elles symbolisent ces deux états d’esprit qui s’opposent constamment sur les marchés financiers: l’optimisme marqué par des phases de hausse des cours versus le pessimisme provoqué par des périodes de sévères corrections.

Après des années de marchés dominés par l’animal à corne, les ours menacent de sortir de leur antre. Et, en poussant continuellement les marchés vers le bas depuis le mois de janvier, ils mettent à mal les nerfs des investisseurs et font trembler Wall Street.