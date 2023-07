Ils ont entre 0 et 2 ans. À la maison, la situation est compliquée, pour des questions de dépendance, de finances, de détresse psychologique. Ces bébés finissent par être placés temporairement, pour les protéger, le temps que les choses s’apaisent.

Or, à Genève, les places en foyer et en famille d’accueil manquent. Certains petits attendent donc dans une chambre d’hôpital qu’on leur trouve un lieu plus adapté ou que la crise familiale se résorbe. Alors qu’une loi prévoit que cette solution ne doit être choisie qu’en ultime recours, le nombre d’hospitalisations sociales a nettement augmenté cette année. Un phénomène difficilement explicable; les différentes crises ont probablement fragilisé certaines familles et exacerbé les tensions sociales.

Ces placements doivent se raréfier. Malgré toute l’affection, les soins et l’attention portés par le personnel des HUG, grandir dans un hôpital n’est pas adapté pour les plus petits, qui se construisent pendant les premiers mois de vie. Quid du suivi éducatif, des contacts sociaux? Sans oublier que ces hospitalisations sollicitent un personnel déjà chargé.

Des solutions apparaissent pour les enfants plus grands, notamment avec l’Assistance éducative en milieu ouvert. Pour les bébés, deux foyers ont été créés récemment, dont un cette année. D’autres places sont recherchées et un projet d’accueil d’urgence se prépare, indique l’État. Il s’agit désormais d’agir vite pour enrayer cette hausse.

