Après le refus de la réforme du Cycle d’orientation, CO22, le PLR met sur la table ses propositions pour améliorer la prise en charge des élèves coincés dans les «classes ghettos». Principal opposant à CO22, le parti veut éviter le risque, réel, d’un statu quo durant des lustres. Pas question d’attendre qu’un ou une nouvelle magistrate s’installe à la tête de l’Instruction publique et que les cartes soient rebattues au Grand Conseil!

Espérons que les autres partis suivront l’exemple. Sans se faire trop d’illusions, car la victoire des référendaires fut si courte qu’ils ne pourront rien imposer. Ce d’autant plus qu’ils ne partagent pas la même vision. Quant à la gauche et ses alliés du Centre et du MCG sur CO22, ils pourront difficilement se contenter d’expurger cette réforme, fondée sur l’hétérogénéité, de ses éléments les plus décriés.

«Pour sortir le Cycle d’orientation de l’impasse, la prochaine personne chargée du DIP devra faire preuve de volonté, d’imagination et de sens politique.»

C’est, en effet, l’idée même de mélanger les élèves qui a suscité une forte résistance. Le projet du PLR, d’ailleurs, continue à séparer les «moins bons» des autres. Ce parti pense qu’il suffira de changer d’approche pédagogique à leur égard. Vraiment?

Pour sortir le Cycle d’orientation de l’impasse, la prochaine personne chargée du DIP devra faire preuve de volonté, d’imagination et de sens politique. On inviterait bien les partis à s’entendre, mais le Cycle actuel est justement issu d’un consensus entre eux…

Rachad Armanios est journaliste à la rubrique genevoise depuis août 2022 et couvre en particulier la politique cantonale. Auparavant, il a travaillé plus de vingt ans au Courrier , où il a notamment été corédacteur en chef et responsable de la rubrique genevoise. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.