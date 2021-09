Le meeting de Zurich innove – Sortir l’athlétisme des stades: oui, mais à quel prix? Mercredi prochain, le Weltklasse de Zurich, finale de la saison de Diamond League, proposera une piste inédite au centre-ville. Le modèle intrigue autant qu’il interroge. Florian Müller

La piste du 5000 mètres, longue de 560 mètres, fera 9 fois le tour de l’opéra de Zurich, le long de la Sechseläutenplatz . Weltklasse Zurich

La semaine prochaine à Zurich, l’athlétisme va faire son cirque. Là où Knie déploiera son chapiteau quelques jours plus tard, sur la Sechseläutenplatz, une arène éphémère verra le jour. Au menu: du saut en longueur et en hauteur, du lancer du poids et surtout un 5000 mètres totalement inédit, entre l’opéra et le lac. Jusque-là, à la manière de ce que fait Athletissima au Flon la veille du meeting, le Weltklasse de Zurich s’était contenté de délocaliser l’épreuve de saut en hauteur dans le hall central de la gare, sous «L’Ange protecteur» de Niki de Saint Phalle.