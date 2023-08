Sorties cinéma – «Super bourrés», «Les algues vertes»: quels films aller voir cette semaine? Des jeunes qui font la fête, une journaliste qui enquête en Bretagne et des seniors qui profitent des années qu’il leur reste: l’éclectisme est au rendez-vous sur les écrans. Pascal Gavillet

«Super bourrés», et super bien vu

Janus et Sam, super bourrés. Sister Distribution

Le titre laissait craindre le pire. Mais le film l’évite totalement. Cette comédie aux visées adolescentes se centre sur deux d’entre eux, le dernier jour de lycée. Invités à une fête de fin d‘année, Janus et sa pote Sam ont pour mission de pourvoir les participants en alcool. Oui, mais ils égarent la somme prévue pour cela. En guise de compensation, ils décident de remettre en marche une machine à distiller poussiéreuse découverte dans la vieille remise du père de Janus. Voilà pour le fil rouge d’une intrigue indolente et tranquille, en adéquation avec le climat d’un midi ensoleillé propre au farniente et aux siestes.

Il y a dans ce premier long métrage de Bastien Milheau, diplômé en scénario de la FEMIS, un sens des dialogues et de leur timing tout à fait juste. C’est d’autant plus remarquable que le film vise un genre où il est aussi courant que facile de tomber dans la pire vulgarité. Ici, même les apparitions de Vincent Moscato dans un rôle de daron moins prévisible qu‘on peut le craindre sont carrément drôles. Et cela sans parler du petit rôle tenu par Jean Lassalle, presque plus crédible dans «Super bourrés» que lors de ses discours pour devenir président de la République. Les deux ados sont eux aussi très bien.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Super bourrés» Réalisateur: Bastien Milheau

Avec Pierre Gommé, Nina Poletto

Comédie (Fr., 79’)

«Les algues vertes», désastre écologique

Enquête en Bretagne sur les algues vertes. Haut et Court Distribution

Lorsqu’elles s’échouent sur des plages, les algues vertes dégagent d’importantes quantités de gaz, en particulier du sulfure d’hydrogène, lequel peut être extrêmement nocif pour les promeneurs et les pêcheurs. Ces algues sont à l’origine d’un désastre écologique qui a fait scandale en Bretagne depuis que la journaliste Inès Léraud a enquêté sur le sujet. Elle en a tiré une bande dessinée aujourd’hui adaptée en film par Pierre Jolivet qui en a confié le rôle principal à l’excellente Céline Sallette.

Voici un film dans la lignée d’un «Erin Brockovich», soit la dénonciation d’une affaire qu’on a tenté d’étouffer par tous les moyens possibles. C’est à la fois bien cadré, écrit avec justesse, très tenu et joué avec conviction. Le film est en prise avec une bonne qualité française qui peut parfois passer pour péjorative mais qui ici parvient au contraire à nous réjouir. Auteur d’une petite vingtaine de films, Pierre Jolivet assume autant une certaine régularité qu’une modestie tout à son honneur. Sorti sans tambour ni fracas, «Les Algues vertes» mérite votre attention.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Les algues vertes» Réalisateur: Pierre Jolivet

Avec Céline Sallette, Nina Meurisse

Drame (Fr., 107’)

«Le crépuscule des jours», déprime story

Léopold et Alex, au crépuscule de leur vie. XENIX FILMS

«Mourir la belle affaire, mourir cela n’est rien. Mais vieillir», chantait Brel dans son dernier album. Une thématique que vient ici nous rappeler le Bernois Felix Tissi, qui tourne inlassablement depuis 1985. Dans «Aller Tage Abend» («Le Crépuscule des jours»), la thématique de la vieillesse a beau être présentée comme une fantaisie, une sorte de conte léger et irréaliste, on ne peut s’empêcher de trouver cela plombant. Voire déprimant.

D’un côté, nous avons Irma et Henry, qui vivent leur amour comme un présent éternel. Et de l’autre Léopold et Alex, qui s’apprivoisent suite à une rencontre de hasard. Pour les relier, il y a encore un médecin, Johann, qui semble touché au cœur par chacun de ses patients. On voit bien les intentions poétiques de l’auteur derrière cette fiction généreuse, mais elles ne suffisent pas à désamorcer la tristesse d’un ensemble qui ne vend pas du rêve. A-t-on vraiment envie de voir cela dans un film? On se permet d’en douter.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Le crépuscule des jours» DR Réalisateur: Felix Tissi

Avec Sandro di Stefano, Uli Krohm

Drame fantaisiste (CH, 79’)

