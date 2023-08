Sortie en famille à Genève – Pour ses 40 ans, Sous-Moulin s’offre une fête et un pavillon Construit en 1983, le centre sportif de la région des Trois-Chêne n’a cessé de grandir. Il accueille aujourd’hui 14 clubs et de nombreuses activités. Xavier Lafargue

En 2013, la nouvelle de curling est venue enrichir les nombreuses infrastructures du Centre Sportif Sous-Moulin. Georges Cabrera

Salle omnisports, patinoire, terrains de football, courts de tennis, halle de curling… Aujourd’hui, le Centre sportif Sous-Moulin (CSSM) cumule les infrastructures. Il était plus modeste en 1983, quand il fut inauguré. Mais tout aussi nécessaire pour la région des Trois-Chêne, où de nombreux clubs brillaient déjà sur la scène helvétique tout en étant à l’étroit dans leurs installations.

«Fer de lance du centre sportif, l’incontournable Chênois Genève volleyball club, ses 7 titres de champion suisse et 9 coupes de Suisse, sans oublier 5 Supercoupes.»

Quarante ans, ça se fête! Pour marquer le coup, et au passage inaugurer le Pavillon des sports situé au stade des Trois-Chêne voisin, une journée à la fois ludique et sportive aura lieu ce dimanche 27 août. L’occasion de découvrir les multiples possibilités qu’offre Sous-Moulin, qui n’a cessé de grandir depuis sa création.

Le volley, club phare

Mais avant d’aborder les réjouissances de cette journée anniversaire, un peu d’histoire. Celle du CSSM est intimement liée à celle de ses 14 clubs. Du hockey au patinage, des arts martiaux au badminton, et bien sûr les sports de balle et de ballon. Fer de lance du centre sportif, l’incontournable Chênois Genève volleyball club, ses 7 titres de champion suisse et 9 coupes de Suisse, sans compter 5 Supercoupes.

On n’oublie pas non plus le football. Le CS Chênois bien sûr, et la section féminine qui fut longtemps la meilleure à Genève. Et qui s’offre depuis quelques années un destin national, et même international: Servette FC Chênois féminin, ça vous parle, non?

Un mot aussi sur Chênois Genève handball, représentant d’un sport certes moins connu en Suisse romande, mais depuis très longtemps, là aussi, le club phare du canton sur le plan suisse.

Nouveau logo mis au concours

Un saut de puce nous entraîne de l’autre côté de la Route Blanche. C’est là, au stade des Trois-Chêne, qu’a été érigé le nouveau Pavillon des sports. Outre les quatre clubs que l’on vient de citer, deux autres, le hockey et le basket, y ont désormais leurs bureaux.

Le Chênois Genève volleyball et ses 7 titres de champion suisse est incontestablement le club phare du CSSM. Ici un match des play-off contre Amriswil, le 15 mars dernier. Magali Girardin

Et cela nous amène à dimanche prochain, jour d’inauguration de cette nouvelle structure. Mais pas que! «Les festivités du 40e se dérouleront au CSSM de 10 h à 18 h, et aux Trois-Chêne de 16 h à 19 h, informe Michel Sauthier, directeur du CSSM. Pour l’occasion, on mettra au concours notre nouveau logo.»

Animations pour tous

Durant cette journée, plusieurs clubs vous accueilleront et la patinoire sera ouverte. Tant mieux, car il est prévu, de 16 h à 18 h, une disco sur glace. On testera toutes sortes de pratiques sportives (football, beach-volley, badminton, basket, danse, curling, etc.) et des animations sont prévues pour les enfants: crossover circus (structures gonflables), trampoline, aqua jeux, 1001 roues… Enfin, on pourra se restaurer sur place (paella, raclette et repas mongol notamment).

Clou de la journée, annonce Michel Sauthier, «un mini-tournoi de foot verra s’affronter, dès 17 h aux Trois-Chêne, trois équipes mixtes: les anciennes gloires du CS Chênois et Servette FC Chênois féminin, les membres des comités des clubs et enfin les trois conseils municipaux des communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex.» Ambiance assurée.

Xavier Lafargue est journaliste professionnel depuis 1985. Après quinze ans passés dans des rubriques sportives, il a opté pour l'information locale. Il travaille depuis 2008 au sein de la rubrique genevoise de la Tribune de Genève, rubrique qu'il a dirigée durant six ans avant de revenir à l'écriture. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.