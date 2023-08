Sortie en famille à Genève – À vélo en toute sécurité sur les routes de la Champagne La 21e Rando-Schtroumpfs, organisée par l’Association Sportive Schtroumpfs, aura lieu le samedi 2 septembre du côté de Soral. Elle est ouverte à tous. Repas en prime. Xavier Lafargue

La balade à vélo (ici une image de l’édition 2022) traversera la campagne sur un itinéraire sécurisé. DR

Les routes et chemins de la Champagne valent le détour. Surtout quand le parcours est sécurisé et le mode de mobilité tout doux. Ce sera le cas lors de la 21e Rando-Schtroumpfs, ce samedi 2 septembre. Cette promenade à vélo ouverte à tous est organisée par l’Association Sportive Schtroumpfs Genève – qui œuvre en faveur des personnes mentalement handicapées – avec le soutien de la Mairie de Soral.

«Participer à cette manifestation, c’est ainsi vivre un moment différent, en toute convivialité et riche d’enseignements.»

Si l’on parte de sécurité, c’est parce que des motards de la police seront présents pour encadrer les participants, qui évolueront en peloton. Chacun de ces petits groupes sera précédé par une voiture ouvreuse. Et il y aura même une voiture-balai pour ceux qui auraient un petit coup de pompe en cours de route!

Ravitaillement assuré

L’itinéraire, lui, est tout à fait campagnard. Après un rassemblement dès 9 h à Soral, départ à 10 h en direction de Cartigny. Quelque 20 kilomètres plus loin à une allure toute tranquille, via Laconnex, Confignon, Onex et Aire-la-Ville, tous ceux qui le souhaitent se réuniront autour d’un ravitaillement sous forme de brunch du côté de Cartigny. Risotto et saucisses offerts, vente de boissons sur place.

Ambiance conviviale et allure toute douce sur un parcours encadré par des motards de la police. DR

Le retour à Soral, via Athenaz et Sézegnin, se fera en milieu d’après-midi, sur un parcours d’une dizaine de kilomètres cette fois-ci. À l’issue duquel les cyclistes et leurs accompagnants seront accueillis à la mairie pour une verrée.

Intégration par le sport

Créée en 1976, l’Association sportive Schtroumpfs Genève a pour objectif l’intégration par le sport pour les personnes «pas tout à fait comme les autres», indique son site internet. Quatre sections la composent: football, natation, pétanque et cyclisme. Cette dernière a été fondée en 1988.

Cette 21e randonnée cycliste regroupera des participants des quatre sections ainsi que des membres d’autres foyers genevois, vaudois et de France voisine. Participer à cette manifestation – il n’y a pas besoin de s’inscrire – c’est ainsi vivre un moment différent, en toute convivialité et riche d’enseignements.

