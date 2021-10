Dérivés du football – Sorare, plus spéculation que collection de Panini? Acheter des cartes virtuelles de footballeurs et créer son équipe: du jeu ou de la spéculation? L’autorité suisse en matière de jeux d’argent a tranché et interdit Sorare. Rebecca Garcia

La carte unique de Kylian Mbappé sur Sorare. Sorare.com

L’idée de la Fantasy Football de Sorare est simple: vous êtes l’entraîneur, vous formez votre équipe en achetant des cartes de joueurs et s’ils performent bien dans la vraie vie, vous gagnez des points. Vous pouvez aussi acheter à bas prix, espérer que le joueur explose, puis le revendre plus cher. «Des personnes sont ravies de doubler leur mise en vingt-quatre heures, mais elles ont investi 20 francs et ont donc passé plus d’une journée à faire des recherches pour en gagner 20 autres», constate un expert de la blockchain. Soit, beaucoup d’efforts pour pas grand-chose même si les joueurs sont censés se battre à armes égales dans des ligues qui reflètent l’argent investi.