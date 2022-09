Sortie en famille – Soral brillera de mille feux dans le noir Plein d’animations pour petits et grands sont prévues dans le village ce vendredi 23 septembre, pour la 3e édition de La Nuit est belle. Xavier Lafargue

Le ciel étoilé est forcément plus beau à regarder quand les lumières s’éteignent… AFP

Vendredi soir, c’est promis, on éteint tout! L’occasion est toute trouvée, ce sera la 3e édition de La Nuit est belle. Cet événement, lancé en 2019 par le Grand Genève, le Muséum d’histoire naturelle de Genève, la Société astronomique de Genève et la Maison du Salève, vise notamment à lutter contre la pollution lumineuse et ses méfaits sur la faune, la flore, mais aussi la santé humaine.