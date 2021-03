Exposition à voir à Bâle – Sophie Taeuber-Arp, une femme à connaître Avant Londres et New York, le Kunstmuseum retrace le parcours de la Grisonne (1889-1943). Une artiste plurielle et éclatante qui n’a eu de cesse de se réinventer. Florence Millioud-Henriques

Sophie Taeuber-Arp dans le portrait, au fond, qui figurait sur les billets suisses de 50 francs, et son théâtre de marionnettes créées en 1918 pour la pièce le «Roi cerf». Keystone

Longtemps, sur nos billets de 50 francs, même coiffée de son drôle de chapeau, Sophie Taeuber-Arp est passée inaperçue ou, au mieux, pour une femme suisse dont on n’aurait malheureusement pas retenu le nom! On pourrait se rassurer en se disant qu’elle a touché à tellement de disciplines – le tissage, la broderie, les bijoux, le théâtre de marionnettes, la danse-performance, les vitraux, la peinture, l’architecture, la sculpture, le design de meuble et d’intérieur – que c’est normal, tant il est impossible de faire le tour de cette hyperactivité artistique. Et que cette artiste née à Davos en 1889 est difficile à cerner, tellement son amplitude est infinie.