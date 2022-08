Festival de Locarno – Sophie Marceau: «Dans les films, je tiens à tout faire moi-même» La star est venue à Locarno défendre «Une femme de notre temps» sur la Piazza Grande. On a pu parler avec elle quelques heures avant. Pascal Gavillet

L’actrice française, ici peu avant de monter sur la scène de la Piazza Grande, a dû apprendre à tirer au pistolet et à l’arc pour les besoins du film. ROSDIANA CIARAVOLO/GETTY IMAGES

«J’aurais pu faire 25 fois «La boum», si j’avais accepté tout ce qu’on me proposait. J’ai heureusement eu envie d’aller voir ailleurs.» Ainsi parlait Sophie Marceau hier, au Festival de Locarno, quelques heures avant de monter sur la scène de la Piazza Grande pour y présenter «Une femme de notre temps» de Jean-Paul Civeyrac. Cet ailleurs fraîchement évoqué désigne ce cinéma d’auteur où l’actrice s’est parfois mise en danger. Les films de Zulawski, qui fut son compagnon, le «Police» de Pialat, dont elle conserve un souvenir peu agréable, des détours chez Tavernier, ou dans des productions américaines, dans un James Bond, et plus récemment un rôle chez Ozon.