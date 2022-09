Prix suisses des arts de la scène – Sophie Gardaz: «Je dois cette récompense aux artistes» La gardienne du Petit Théâtre de Lausanne a été auréolée d’un prix de théâtre décerné par la Confédération. Rencontre avec une passeuse d’histoires. Natacha Rossel

Sophie Gardaz, directrice du Petit Théâtre de Lausanne, reçoit l’un des Prix suisses des arts de la scène. Florian Cella

Depuis 2005, Sophie Gardaz est la gardienne du Petit Théâtre de Lausanne, écrin magique où éclosent des spectacles créés pour un public exigeant: les enfants. Les Prix suisses des arts de la scène, dévoilés ce jeudi (lire encadré), saluent son rôle de passeuse d’émotions, d’histoires, d’enchantements. Elle sourit: «J’ai été étonnée, car on a l’habitude de ne pas apparaître sur les radars.» Et confie, avec cette modestie qui l’habite: «Je prends cette récompense pour moi et pour tout ce qui se fait ici. C’est aux artistes que je dois les spectacles créés au Petit Théâtre.»