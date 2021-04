Sophie la Girafe – Sophie, 60 ans, sauvée des délocalisations et du Covid L’usine de l’icône en caoutchouc est située dans la Haute-Savoie des vergers. Surprise, ses employés y cultivent aussi des arbres magiques. Pierre-Alexandre Sallier

Il se vend quelque 2 millions de Sophie la Girafe par an dans le monde. Et le Covid a dopé ses ventes. DR

Bien sûr, des fleurs. Et pour les accompagner à la maternité, cet incontournable doudou vient souvent en tête. Non point qu’il n’en existe pas des dizaines d’autres à mordiller pour les bébés, plus évolués. Peut-être que le couinement de cette girafe-là fait remonter de lointains souvenirs à ceux qui l’achètent.

Elle se tortille depuis soixante ans dans les berceaux de Suisse, de France, mais aussi de Navarre. Il se vend chaque année dans l’Hexagone davantage de Sophie la Girafe qu’il n’y a de naissances. En ajoutant celles en partance pour l’étranger, leur taux de reproduction frise les 2 millions d’individus par an. Sophie le lemming.