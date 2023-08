Campagne électorale de l’UDC – Sony Music fait supprimer la vidéo de l’UDC sur YouTube pour plagiat Le son créé par le parti a des ressemblances troublantes avec «We Are Family» du groupe Sister Sledge. Le clip n’est plus disponible sur YouTube après une plainte du major. Sonia Imseng DÉVELOPPEMENT SUIT

YouTube a supprimé la vidéo de l’UDC de sa plateforme. SVP

L’UDC a publié son clip de campagne avant les prochaines élections fédérales. Mais si vous souhaitez aller le regarder, cela n’est plus possible. YouTube a supprimé la vidéo après une plainte du major de l’industrie musicale Sony Music pour plagiat.

De nombreuses personnes avaient en effet remarquer des ressemblances troublantes entre la musique du parti politique et la chanson «We Are Family» du groupe Sister Sledge. «Cette vidéo n’est plus disponible en raison d’une plainte pour violation de droit d’auteur de Sony Music Publishing», peut-on lire à la place de la fameuse production de l’UDC.

«Cette vidéo n’est plus disponible en raison d’une plainte pour violation de droit d’auteur de Sony Music Publishing», est-il écrit à la place de la vidéo de l’UDC. Capture d’écran de la vidéo sur YouTube

«Rien à voir»

L’affaire devra être éclaircie. Il arrive très souvent que des vidéos soient supprimées pour cause de plagiat sur la plateforme sans que cela n’ait été légalement établi.

Côté réactions, le conseiller national UDC Matter s'est défendu. «Je connais la chanson de Sister Sledge, c'est aussi une super chanson», a-t-il déclaré à Blick. «Cependant, 'Das isch d'SVP' a été écrit spécialement pour ce projet et n'a rien à voir avec 'We are Family'».

