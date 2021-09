La Bâtie – Festival de Genève – «Sonoma», ode à une sororité triomphante L’Espagnol Marcos Morau et sa compagnie La Veronal ont galvanisé ce début de semaine une grande salle de la Comédie que l’extension du pass permet désormais de remplir à ras bord. Katia Berger

Dans l’un des tableaux de «Sonoma», les danseuses intégralement voilées tournent comme des derviches dans leurs robes noires. ANNA FÀBREGA

Neuf poupées, jupes longues, chignons plaqués, propulsées de part et d’autre du plateau. Neuf robes, tantôt noires, tantôt blanches, tournoyant à l’infini. Neuf corsets folkloriques laissant deviner une cuisse, échapper une mélopée. Neuf tambours frappant l’essor d’une libération qui monte de la terre. Des têtes géantes de vieilles paysannes, un torse interminable, des cordes enroulées, un crucifix au sol. Tout un monde sonore et percussif qu’enserrent des panneaux mobiles, par le haut, par le côté, et que traversent des caisses de transport aux allures de cercueils. Tandis que la pandémie asphyxie l’Espagne de 2020, «Sonoma» aboie son hurlement de sorcières ou de saintes – deux visages d’une même sororité hybride.

Les codirecteurs de la Comédie rêvaient depuis un moment déjà d’asséner à leur public une de ces gifles esthétiques dont Marcos Morau et sa compagnie La Veronal ont le secret depuis 2005. Grâce à La Bâtie, la voici partie sans prévenir, cette claque, dans un geste de colère et de foi conjuguées. Un pied dans la Bible, un autre dans la bacchanale, un œil vers les arts plastiques, un autre vers le théâtre antique, la pièce chorégraphique qui a soufflé les festivaliers ce début de semaine apporte au grand chœur féministe du moment une touche inédite, entre surréalisme et sensation forte.

Mélissa Guex et Victor Poltier s’écartent graduellement des codes de l’amour hétérosexuel dans «Pas de deux». DR

À l’écart, entre les murs d’un Abri moins claironnant, on n’en brise pas moins les codes de la tradition non plus. Anna-Marija Adomaityte, Lituanienne de 26 ans établie au bout du lac, y chorégraphiait en toute discrétion le «Pas de deux» qu’elle a confié aux danseurs Mélissa Guex et Victor Poltier. Un garçon, une fille, impassibles, debout en levrette sur un sol bleu, pris quant à eux dans le tourbillon de l’hétérosexualité que cadençait la musique de Gautier Teuscher. Il la porte, elle pivote, bis, ter, obéissant à une mécanique répétitive ne laissant aucun répit. Seule échappatoire à l’aliénation: se détacher légèrement, suspendre l’effort, observer les infimes tressaillements qui gagnent son propre corps, ces doigts qui prennent vie en marge de l’accouplement. Jamais poussive ni redondante, la performance suggère modestement la possibilité d’une issue. À savoir que le pas de deux n’interdise pas d’être deux, précisément. Un timide jeu de mots à l’usage des amoureux de tous bords.

Thierry Simonot agence les haut-parleurs pour la «Speech Symphony» de BarDem – soit Vincent Barras (à g.) et Jacques Demierre (à d.). DR

Si le libre arbitre peut s’affirmer dans le cadre d’un duo, le performeur Vincent Barras et le compositeur Jacques Demierre – BarDem au total – lui prêtent voix au sein d’une polyphonie. Rassemblant trente personnes de langue étrangère sur la scène de l’Alhambra, leur «Speech Symphony» a donné à entendre des locutions apparemment extraites de manuels de français – mais organisées en un poème sonore – aussitôt interprétées dans les parlers d’origine de leur orchestre allophone. Trente traductions simultanées de «quelle heure est-il s’il vous plaît» émises en même temps en anglais, espagnol, allemand, tigrigna ou tamoul, cela donnerait une tour de Babel cacophonique. Grâce à la division du chœur en «régions phoniques» et à la virtuose diffraction des paroles à travers un ensemble de haut-parleurs régis par Thierry Simonot, cela tend un miroir flatteur à notre Genève plurielle.

Katia Berger

