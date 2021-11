Nouvelle vague – Son premier roman rencontre le succès Salomé Kiner a publié en août dernier «Grande couronne». Son livre, distribué dans tous les pays francophones, est déjà en réimpression. Carole Extermann / Large Network

Dans son premier roman, Salomé Kiner écrit la vie d’une jeune adolescente au début des années 2000. ODILE MEYLAN

Son projet d’écriture, Salomé Kiner le mène depuis des années en parallèle de ses activités journalistiques. Tout s’accélère lorsqu’en 2019 elle décroche une résidence à Buenos Aires dans le cadre d’un concours organisé par la ville de Vevey qui lui permettra de mener son projet jusqu’à l’édition. «Cette opportunité a bouleversé mon rapport à l’écriture. Je n’étais plus obligée d’écrire entre deux portes, dans des moments arrachés à la vie quotidienne. J’étais même rémunérée pour le faire! Soudain, je me sentais légitimée en tant qu’autrice et artiste, ça a débloqué plein de choses», explique Salomé Kiner, 35 ans.