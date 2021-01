Les secrets de l'ornithorynque – Son génome est aussi bizarre que lui Une cartographie génétique de l’ornithorynque, capable de pondre et d’allaiter, confirme la place unique qu’il occupe dans l’évolution. Geneviève Comby

En plus de tout ce qui le distingue déjà des autres mammifères, il a un pelage bioluminescent: de nuit, sous l’effet d’une lampe UV, il s’illumine d’une lueur bleutée. leonello/Getty Images/iStockphoto

Ses extrémités sont palmées, sa fourrure est dense et sa vie semi-aquatique. C’est un genre de castor à bec de canard, un animal des plus étrange dont on retient le nom dès l’enfance tant il fascine. L’ornithorynque est un mammifère, bien qu’il ponde. Il n’a pas de mamelles et pourtant il allaite. Dépourvu de dents, il peut se révéler particulièrement dangereux quand il se sert des éperons venimeux situés sur ses pattes arrière.

Comme les reptiles ou les oiseaux, il possède un cloaque, un canal permettant la sortie des œufs, de l’urine et des fèces. Et en plus, il compte cinq paires de chromosomes sexuels alors que les autres mammifères n’en ont qu’une.