Lac du Bourget – Son fils a été tué par une hélice de bateau: «Que la personne se dénonce» L’affaire a été classée. Mais le père de la victime demande dans la presse française au coupable de soulager sa conscience, trois ans après le drame. Lorraine Fasler

Quelque 4000 bateaux naviguent sur le lac du Bourget, en Savoie. Une enquête a été menée mais elle a finalement été classée sans suite. VQH

C’est le cri de désespoir d’un père endeuillé. Michel Morlot souhaite connaître l’identité de la personne qui a ôté la vie de son fils en 2019 dans le lac du Bourget, à Tresserve, en Savoie. Il lance un appel dans le journal «Le Progrès».

Le 9 septembre 2019, son fils Julien, âgé alors de 31 ans, était parti depuis la plage du Lido pour une séance de nage en eau libre dans le lac du Bourget: «C’était une de ses passions. Il faisait de la grande distance et avait donc tout l’équipement de sécurité. Notamment une bouée orange pour le signaler à la surface», raconte Michel Morlot.

Alors qu’il nageait dans le lac, le jeune homme a été heurté par un bateau, dont l’hélice lui a tranché le dos. Le pilote a alors pris la fuite et n’a jamais été retrouvé depuis. «Le pilote s’est rendu compte de ce qu’il avait fait, il a même, selon un témoignage arrivé tardivement, téléphoné à la capitainerie du lac», souligne le père. Mais sans toutefois alerter sur l’accident.

«Je lance un appel à cette personne et à son entourage: qu’il nous apporte justice et compréhension en se dénonçant.» Michel Morlot, père de Julien, tué en 2019 par l’hélice d’un hors-bord

À 20 h 30, le maire du village, accompagné des gendarmes, a sonné à la porte de la maison familiale. Il a alors annoncé au couple Morlot la mort de Julien. Le couple de jeunes retraités «a pris perpétuité», relate Bernadette, la mère de la victime.

Soulager sa conscience

Trois ans après le drame, le Parquet de Chambéry vient de classer l’affaire, mais le père de Julien ne peut se résoudre. «Je lance un appel à cette personne et à son entourage: qu’il nous apporte justice et compréhension en se dénonçant», exhorte Michel, qui dit rechercher «l’apaisement pour nous, pour toute la famille, pour les sœurs de Julien, ses nombreux amis, et même pour lui (ndlr: le pilote)».

«Je ne lui en veux pas pour l’accident, précise-t-il à nos confrères du «Progrès», mais pour sa lâcheté. Il a laissé une personne blessée et immergée sans s’arrêter, c’est ce que je n’accepte pas.»

Le nageur de 31 ans avait été percuté par un bateau sur le lac du Bourget, en Savoie. LFA

