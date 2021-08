Carrière – Sommes-nous vraiment plus efficaces en travaillant plus? Faut-il s’activer 80 heures par semaine pour espérer connaître un immense succès? Deux écoles s’opposent pour être performants: l’une prône l’effort constant, l’autre le repos. Décryptage. Amanda Castillo

Pour certains, la créativité ne peut naître sans moments de «jachère psychique». Getty Images

Combien d’heures par jour devriez-vous travailler pour avoir de bonnes performances? Dans les années 80, une équipe talentueuse entourait un dénommé Steve Jobs. Sa particularité? Ses membres portaient fièrement des sweatshirts arborant le slogan: «90 Hours A Week And Loving It!» (Je travaille 90 heures par semaine et j’adore ça!).

Plus récemment, Elon Musk (fondateur de Tesla) a déclaré qu’une personne devrait travailler entre 80 et 120 heures par semaine pour espérer connaître un immense succès. Même son de cloche du côté de Mark Zuckerberg (Facebook) et Bill Gates (Microsoft): leur volume horaire hebdomadaire est de plus de 70 heures. Arianna Huffington, enfin, aurait travaillé 18 heures par jour, sept jours sur sept (126 heures hebdomadaires), pour développer son entreprise.