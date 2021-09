L’Italie tenue en échec à Bâle – Sommer sauve la Suisse et lui donne confiance Parades, penalty arrêté: le portier helvétique fait pleurer l’Italie. Et grâce à lui, toute l’équipe reprend confiance. Un point de départ pour Murat Yakin. Daniel Visentini Bâle

L’immense Yann Sommer, comme à l’Euro, a fait le désespoir des Italiens, même lors du penalty de Jorginho. KEYSTONE

L’incertitude d’abord, comme une appréhension. Une équipe de Suisse minée par l’absence de plusieurs cadres, l’Italie championne d’Europe en face et le questionnement fragile des qualités d’un groupe remanié par nécessité, dans son fond comme dans sa forme. Et puis des lumières qui s’allument, dans la difficulté parfois, mais avec des assurances insoupçonnées et un cœur gros comme ça. Un cœur qui bat grâce à Yann Sommer, auteur de parades exceptionnelles (dont un penalty arrêté).

Pour sa première, Yakin a eu peur, mais il peut être fier. Sa Suisse a tenu tête à l’Italie. Si elle ne perd pas le match retour et qu’elle réussit à battre tous les autres adversaires du groupe C dans ces éliminatoires du Mondial 2022, elle finira à la première place. Vision encore futuriste, bien sûr. Pour commencer, la Suisse doit maintenant aller gagner à Belfast contre l’Irlande du Nord, mercredi soir. Mais si le chemin est encore long, il a le mérite d’exister.