Régulation du porno en France – Sommé de bloquer son accès aux mineurs, TuKif contre-attaque Le site pornographique décidé de saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel français, estimant injuste que d’autres, comme YouPorn, ne soient pas visés.

Tukif.com dénonce une discrimination par rapport aux autres sites pornographiques. KEYSTONE/Silas Stein

Le site pornographique TuKif, sommé par le CSA de bloquer son accès aux mineurs, comme quatre autres sites, a annoncé mardi avoir décidé de saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), estimant injuste que d’autres, comme YouPorn, ne soient pas visés.

«Il apparaît discriminatoire et disproportionné de voir le CSA viser seulement 5 sites dont TuKif, alors que des sites ayant un trafic substantiellement supérieur comme YouPorn n’ont fait l’objet à ce stade d’aucune mesure de la part du CSA», écrit TuKif dans un communiqué transmis à l’AFP.

Des centaines d’autres sites

Son gérant, qui se présente comme «Jérôme», a indiqué à l’AFP trouver «incompréhensible d’être parmi les seuls sites ciblés alors qu’il existe plusieurs centaines de sites en France».

Lire aussi: Abo Douze mois ferme pour du porno par internet Abo Criminalité en ligne De faux courriels de FedPol cachent un chantage au site porno Affaire «French Bukkake» Le porno français fait face à la notion de consentement «L’autorité de la concurrence a été également informée de la saisine du CSA par TuKif.com», a ajouté le site pornographique dans son communiqué. Il sollicite également «la suspension de toute action contre (lui) dans l’attente d’une action visant l’ensemble des sites concernés pour éviter un déséquilibre significatif du marché et une distorsion de la concurrence à son détriment». À ce stade, le CSA, sollicité par l’AFP, n’a pas fait de commentaire. «Le tour de YouPorn viendra» L’Union nationale des associations familiales (Unaf), l’une des trois associations à avoir saisi le CSA fin novembre 2020 sur huit sites pornographiques pour qu’il les mette en demeure, s’est insurgée contre la réaction de TuKif. «L’idée n’était pas de mettre en demeure tous les sites, mais de sonner la fin de la récré», a dit à l’AFP Olivier Gérard de l’Unaf. «Cela ne veut pas dire que YouPorn est en conformité, il ne respecte pas plus que les autres la loi, (…) son tour viendra, d’autres sites seront mis en demeure», a-t-il ajouté. Lire également: Piratée, une borne publique a diffusé des images pornos Cinq sites sommés par le CSA Installé au Portugal, TuKif fait partie des cinq sites sommés par le CSA le 13 décembre d’empêcher les mineurs d’accéder à leurs contenus, sous peine de voir leurs plateformes bloquées sur décision judiciaire. Ils disposent d’un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier postal de la mise en demeure pour se conformer aux demandes, a précisé le CSA. Les lettres arrivant moins vite que les courriels, la date butoir n’est par conséquent pas forcément le 28 décembre pour tous, mais peut-être un peu après. Les autres sites concernés sont Pornhub et Xhamster, établis à Chypre, qui appartiennent au géant du porno MindGeek, également propriétaire de YouPorn, domicilié juridiquement au Luxembourg. Sont aussi concernés par la mise en demeure du CSA Xvideos et Xnxx, quant à eux installés en République tchèque.

Pornhub, Xhamster, Xvideos et Xnxx figurent parmi les 50 sites internet les plus consultés en France, selon les données compilées par le site d’audience numérique SimilarWeb. Tukif est classé 84e d’après le même site.

Le webmaster du site TuKif expliquait pour sa part à la publication Next INpact que la France représentait «60% des accès au site TuKif.com, soit entre 12 et 18 millions d’utilisateurs uniques par mois pour un total de plus de 20 millions de visites mensuelles depuis la France».

AFP

