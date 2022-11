Émouvante, la démission de Simonetta Sommaruga du Conseil fédéral est aussi particulière. Femme de tête et de conviction, la socialiste aurait voulu plus de temps pour marquer de sa patte son département mammouth qui abrite l’environnement, l’énergie, les transports et la communication. Mais l’AVC de son mari a mis à sac l’agenda politique, il a tout changé. La décision de la Bernoise de 62 ans a ainsi résonné mercredi dans la vie de beaucoup de Suisses confrontés à la maladie soudaine d’un proche.