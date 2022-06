Tournant énergétique en Suisse – Les Verts critiquent le manque de stratégie de Sommaruga La cheffe du groupe parlementaire des Verts Aline Trede reproche à la conseillère fédérale de trop se concentrer sur des problèmes isolés dans le dossier de l’énergie.

«Depuis un an, nous menons en Suisse un faux débat sur une mini-pénurie d’électricité», estime Aline Trede, ici à Berne le 3 juin 2022. Raphael Moser/Tamedia

La cheffe du groupe parlementaire des Verts Aline Trede critique l’approche de Simonetta Sommaruga en matière d’énergie. Elle reproche à la conseillère fédérale en charge de l’énergie de se disperser dans des problèmes isolés au lieu de présenter une stratégie globale pour le tournant énergétique.

Une stratégie globale permettrait d’avancer simultanément dans de nombreux domaines, par exemple le développement de l’énergie solaire, souligne la conseillère nationale dans une interview publiée lundi dans le «Tages-Anzeiger».

Et d’ajouter qu’il faudrait «rapidement une table ronde sur l’énergie solaire, afin que nous ne nous disputions plus pendant des années pour savoir si l’énergie ou la protection de l’environnement est plus importante».

«Il faut un changement au Conseil fédéral.» Aline Trede, cheffe du groupe parlementaire des Verts

Aline Trede se montre sceptique face au mécanisme de sauvetage pour les entreprises électriques présenté en avril par Simonetta Sommaruga et qui doit garantir la sécurité de l’approvisionnement. «Depuis un an, nous menons en Suisse un faux débat sur une mini-pénurie d’électricité», estime la Verte. Elle ajoute qu’avec un parachute de secours, les groupes électriques bénéficieraient d’un traitement de faveur. «Pourtant, le scénario le plus probable est uniquement un manque de liquidités», rappelle-t-elle.

Simonetta Sommaruga à Berne, le 9 juin 2022. KEYSTONE/Anthony Anex

Le Conseil fédéral manque actuellement de leadership, et pas seulement dans le dossier de l’énergie, selon l’élue. «Il faut un changement au Conseil fédéral», qui doit devenir plus écologique. Elle refuse toutefois de tirer sur Simonetta Sommaruga qui «au moins essaie». «D’autres en font encore moins», rappelle-t-elle.

ATS

