Conflit du travail à Vernier – Solution trouvée pour les ouvriers impayés de l’Étang Une médiation, menée par la Ville de Vernier, a permis d’aboutir à un accord. Ouf de soulagement pour cette commune qui prône des chantiers exemplaires sur son territoire! Laurence Bezaguet

Une manifestation syndicale, organisée devant l’entrée du chantier de l’Étang en octobre dernier. LUCIEN FORTUNATI

Bonne nouvelle: une solution a été trouvée pour les travailleurs du chantier de l’îlot G du quartier de l’Étang, sans salaire pendant des mois. Consécutivement à l’arrêt imprévu des activités de la société Isotech Métal Sàrl, le personnel concerné avait, en effet, été licencié sans respect des obligations légales en vigueur (nos éditions du 20 octobre). Trois mois plus tard, une médiation, menée par la Ville de Vernier, a permis d’aboutir à un accord.

Faute d’avoir pu établir un dialogue avec l’administrateur d’Isotech Métal Sàrl, les ouvriers lésés, soutenus par le syndicat SIT, avaient organisé cet automne une conférence de presse. Ils dénonçaient alors cette société basée dans le canton de Vaud, mandatée par Steiner SA – entreprise générale dotée d’environ 500 collaborateurs en Suisse – pour sous-traiter des travaux.

«Sous-traitance sauvage»

«Encore un cas de sous-traitance sauvage, une énième violation grave des droits des travailleurs et un sentiment d’impunité inacceptable, déplorait Umberto Bandiera, secrétaire syndical dans le secteur de l’artisanat. Ces ouvriers ont reçu leur dernier salaire en juillet alors qu’ils ont travaillé sans relâche jusqu’à fin septembre! Comble de l’affaire, ils ont été licenciés avec effet immédiat, jetés comme des Kleenex!»

Au nom de Steiner SA, David Suchet regrettait que le sous-traitant ne réponde pas à leurs sollicitations: «Nous avons payé les prestations et condamnons le fait que les dispositions salariales ne soient pas respectées sur nos chantiers, mais nous ne pouvons pas contrôler le paiement des salaires par le sous-traitant. Nous subissons, nous aussi, un préjudice dans cette affaire: le fait qu’une entreprise défaillante nous laisse tomber.»

Convention signée

Ce même jour, interpellé par le syndicat, la Ville de Vernier avait accepté, par l’entremise de son maire Mathias Buschbeck, d’intervenir en qualité de médiateur pour réunir les différentes parties autour de la table et obtenir une solution à cette situation. Il faut dire que la 2e Ville du canton affirme depuis des années être déterminée à mener des chantiers exemplaires sur son territoire! Finalement, grâce à la médiation, Steiner SA et le syndicat SIT ont pu trouver un accord pour venir en aide aux difficultés économiques des travailleurs licenciés et poursuivre en justice les agissements de la société Isotech Métal Sàrl.

Une convention a été signée entre les différentes parties durant ce mois de janvier. Le représentant du SIT, Umberto Bandiera, se réjouit que «les ouvriers aient ainsi pu être entendus». Le maire verniolan se déclare, quant à lui, «très heureux d’avoir pu jouer ce rôle de médiateur entre les partenaires sociaux afin que les ouvriers ne se retrouvent pas sur le bord de la route». Même si, ajoute l’élu Vert, «nous n’avions aucune responsabilité dans ce conflit du travail».

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.