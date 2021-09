Un bénéfice net en hausse – Solide au 1er semestre, Romande Energie va créer 250 emplois Le chiffre d’affaires de la société a augmenté de 3% à 298,8 millions de francs, durant les six premiers mois.

Le groupe morgien annonce des investissements de plus d’un milliard de francs et la création de 250 emplois d’ici 2026. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

L’énergéticien Romande Energie a généré au 1er semestre de la croissance dans toutes ses unités d’affaires et dégagé un bénéfice net en hausse. Le groupe morgien annonce par ailleurs des investissements de plus d’un milliard de francs et la création de 250 emplois d’ici 2026.

Le chiffre d’affaires a augmenté de 3% à 298,8 millions de francs, indique jeudi Romande Energie. Au premier semestre 2020, la société avait profité de la vente de parcelles immobilières. Apurée de cet effet, la croissance s’est élevée à 10%.

Les trois unités d’affaires ont contribué à l’augmentation des revenus, précise le communiqué.

Engagements

En raison notamment de deux acquisitions, Romande Energie a engagé 161 personnes en l’espace d’une année, ce qui a alourdi les charges de la société.

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) accuse un recul de 30% à 31,4 millions de francs. L’Ebit ajusté de l’effet non récurrent susmentionné réalise un bond de 18%. Dopé par les résultats d’Eos Holding et d’Alpiq, le bénéfice net s’est envolé de 46% à 48,3 millions de francs.

La direction anticipe toujours de dégager un Ebit annuel légèrement inférieur à celui de l’exercice précédent.

En marge de ces résultats, l’énergéticien de Morges a présenté une nouvelle stratégie impliquant un investissement total de 1,4 milliard de francs dans un horizon de cinq ans. Un milliard sera réservé pour des «investissements de croissance» dans la production de courant solaire, éolien et thermique ainsi que la modernisation du réseau. Quelque 250 emplois liés seront créés d’ici 2026.

ATS

