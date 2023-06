Après qu’Hitler a bombardé Varsovie pour mater l’insurrection de 1944 – détruisant au passage neuf bâtiments sur dix –, certains avaient proposé de conserver les ruines de la capitale meurtrie comme un musée à ciel ouvert des horreurs de la guerre. Huitante ans plus tard, on pourrait peut-être ressortir l’idée pour la presse indépendante polonaise. Parce que, pour l’avoir visitée la semaine dernière, elle se bat pour ne pas s’effondrer. Qu’elle soit progressiste, libérale ou conservatrice d’ailleurs.

En plus des impondérables défis structurels qui touchent le secteur dans son entier, nos collègues varsoviens vivent dans une démocratie dont le gouvernement a décidé que la liberté de la presse ne faisait pas partie du programme. Du moins pour ceux qui posent des questions d’intérêt public. Au rayon notamment des mesures de rétorsion, le boycott publicitaire, la hausse du prix de la distribution par la régie en mains de l’État, et le refus systématique de tout le personnel politique au pouvoir de répondre aux journalistes en question. Tous ceux qui veulent faire des affaires avec la Pologne officielle sont fortement encouragés à faire de même.

Résultat? Depuis que «Droit et Justice (PiS)» dirige le pays (2015), la Pologne a perdu entre quarante et cinquante rangs au classement de Reporters sans frontières. Dans un exercice de «repolonisation» de l’information, l’entreprise d’État pétrolière Orlen a racheté 20 des 22 petits journaux locaux à un groupe allemand. La loi sur l’Holocauste de 2018 interdit, en Pologne et à l’international, de remettre en question le discours historique et politique émis par le gouvernement; notamment les accusations de complicité avec le régime nazi ou les positions ouvertement opposées au discours national officiel. Ainsi que les critiques venant ternir la réputation du pays.

1 / 3 Dans la rédaction de «Gazeta Wyborcza» CLAUDE ANSERMOZ

Dans les rédactions de «Polityka», «Gazeta Wyborcza» ou «Rzeczpospolita» – qui a la particularité d’avoir été fondée par le «Morgien» Paderewski et qui se veut l’équivalent de la «NZZ» sur les bords de la Vistule – on hésite entre révolte, stoïcisme ou grosse fatigue. Ce d’autant plus que le peuple des villes, très solidaire au début, finit par se lasser. La Suisse ne vit pas cette guerre d’usure. Mais les procédures baillons s’y multiplient aussi et certains politiciens aimeraient bien que l’État puisse fouiner dans les rédactions publiques et privées. Ainsi, l’exemple polonais n’a pas valeur d’exemple, mais d’avertissement.



«L’exemple polonais n’a pas valeur d’exemple, mais d’avertissement.»

Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2017. Plus d'infos @Cansermoz

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.