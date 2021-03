Politique genevoise – SolidaritéS explose: les dissidents lancent Résistons Le nouveau parti est rejoint par la plupart des députés de SolidaritéS et sa conseillère nationale. Le mouvement veut rester membre d’Ensemble à Gauche. Marc Bretton

La devanture des locaux de SolidaritéS, situés 25 rue des gares. LUCIEN FORTUNATI

Les tensions internes au sein de SolidaritéS ont fini par faire leur œuvre. Dimanche, après des mois de débats passionnés, une trentaine de membres ont pris la tangente pour fonder Résistons. Parmi eux, la conseillère nationale Stéphanie Prezioso ainsi que les députés Jean Batou, Jean Bürgermeister, Pablo Cruchon, Rémy Pagani et Pierre Vanek. «SolidaritéS est plus devenu un relais de forces extérieures qu’un mouvement ayant un programme politique clair», commente Giulia Willig. La décision de SolidaritéS de ne pas présenter de candidat à l’élection partielle a servi de détonateur.

Ironiquement, les députés démissionnaires se retrouvent maintenant un peu dans la situation de ces anciens conseillers municipaux de SolidaritéS qui avaient quitté le parti pour rejoindre le PdT, il y a quelques années. À noter que Résistons entend rester membre d’Ensemble à Gauche. A terme, ses membres souhaitent faire d’EàG «un parti populaire auquel chacun puisse adhérer».

Initiative cantonale

Vu ses origines, on ne s’étonnera pas que le nouveau parti commence sa carrière en lançant une initiative cantonale. Baptisée «Supprimons les privilèges fiscaux des gros actionnaires», celle-ci poursuit le même but qu’une autre de même nature, qui avait finalement dû être retirée pour des raisons légales. Le nouveau texte propose d’imposer la totalité des revenus produits par les participations de la fortune commerciale, ainsi que les dividendes versés par les entreprises à leurs propriétaires et non plus seulement une fraction. 120 millions de francs de recettes fiscales seraient attendus. Les auteurs du texte ont jusqu’en juillet pour récolter environ 6500 signatures.