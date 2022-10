La contre-offensive militaire ukrainienne de septembre a permis de récupérer plus de 8000 kilomètres carrés de territoire. Le retrait précipité de la Russie de la région de Kharkiv, avec abandon des équipements militaires, a provoqué des réactions controversées en Russie. Des secteurs qui exigent que Poutine décrète l’état de guerre et la mobilisation générale, à ceux qui ont publiquement demandé des mesures contre les officiers commandant les troupes russes, en passant par 84 conseillers demandant la démission de Poutine. La retraite russe, la seconde après l’abandon du front de Kiev, a piégé Poutine dans ses propres contradictions. En février, il refuse de déclarer l’état de guerre par crainte d’une réaction populaire. Les problèmes de recrutement sont devenus un cauchemar pour Poutine.

Dans la mesure où il a dû se tourner vers le groupe Wagner, une société de mercenaires également active en Syrie, pour recruter des prisonniers de droit commun, ils ont activé le recrutement direct dans les zones les plus pauvres et les plus périphériques de la Russie, mais les effectifs étaient manifestement insuffisants pour l’effort de guerre. Le nombre de désertions de l’armée est en hausse. Les contrats signés par ceux qui s’engagent pour aller au front permettent une résiliation unilatérale du contrat en temps de paix, et il n’y a soi-disant pas de guerre. La démoralisation est totale parmi les troupes russes qui ne comprennent pas pourquoi elles doivent combattre ceux qu’elles ont toujours considérés comme des frères et qui ont même des familles en commun. Au contraire, le facteur moral a toujours été élevé du côté du peuple ukrainien qui s’est uni pour défendre son pays, ses terres, ses foyers, contre l’invasion d’une puissance capitaliste qui cherche à les dominer.

«Nous continuerons à soutenir la gauche politique et syndicale ukrainienne qui lutte contre l’envahisseur russe sans soutenir le gouvernement Zelensky et l’OTAN.»

Le 20 septembre, la Douma russe a modifié le Code pénal afin de durcir les peines pour désertion ou reddition, dans le but de forcer les soldats à se battre. Il présente également des articles tels que la mobilisation générale, la loi martiale et l’état de guerre. Mercredi, Poutine impose par décret la mobilisation de 300’000 réservistes et prévient qu’il est prêt à défendre la Russie avec tout, y compris les armes nucléaires. Mais la réaction à cette mobilisation partielle n’a pas tardé: des manifestations contre le décret de M. Poutine ont eu lieu dans 40 villes de Russie. La réponse a été la répression, avec plus de 1400 arrestations.

Une autre réaction populaire est la multiplication des files d’attente pour obtenir des billets permettant de se rendre dans les pays voisins afin d’éviter un éventuel appel à la guerre. Poutine accélère par ailleurs dans tous les territoires occupés de la région du Donbass (Lugansk et Donetsk), de Kherson et de Zaporijia – forçant de nouveaux référendums entre le 23 et le 27 septembre pour approuver l’annexion à la Fédération de Russie. Poutine l’a déjà fait en 2014 à propos de la Crimée. Par cette manœuvre frauduleuse, il entend ensuite justifier qu’il s’agit du territoire russe et que toute attaque contre ces localités pourrait être considérée comme «une attaque contre la Russie». Nous rejetons ces référendums frauduleux. Ces territoires font partie de la nation ukrainienne et sont devenus des enclaves de la Russie sous occupation militaire. Comme cela s’est passé avec la Crimée.

De l’UIT-QI (Unité internationale des travailleurs), nous appelons à multiplier la solidarité avec les manifestants russes qui s’opposent à la politique criminelle de Poutine. Plus de répression des manifestations en Russie. Pour la libération immédiate des prisonniers politiques et des centaines de personnes arrêtées pour avoir manifesté contre la guerre en Ukraine.

Nous demandons que les gouvernements européens reconnaissent le droit d’asile aux soldats russes qui quittent le front et aux opposants au régime de Poutine.

De plus, nous réaffirmons notre solidarité avec le peuple ukrainien dans sa lutte contre l’invasion russe. Par ailleurs, nous continuerons à soutenir la gauche politique et syndicale ukrainienne qui lutte contre l’envahisseur russe sans soutenir le gouvernement Zelensky et l’OTAN.



Josep Lluís del Alcázar Afficher plus Membre de la direction de Lucha Internacionalista (État espagnol) et de l’UIT-QI et participant de la délégation de l’UIT-QI qui s’est rendue à Kiev pour apporter une aide de solidarité aux secteurs de la gauche ukrainienne le mois de mai.

