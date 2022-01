La musique sur les écrans – Le vidéoclip a-t-il encore de l’avenir? Symbole esthétique des années 1980, le clip a connu une nouvelle jeunesse avec les plateformes vidéo en ligne. Pour longtemps? Les Journées du cinéma suisse lui consacrent toujours un palmarès mais la génération TikTok arrive. Francois Barras

Si les plus jeunes plébiscitent Instagram et TikTok, YouTube reste le deuxième réseau social le plus utilisé au monde derrière Facebook, avec 2,2 milliards d’utilisateurs.

Qu’aurait été Michael Jackson sans le clip de «Thriller»? a-ha sans la vidéo griffonnée de «Take On Me»? Rarement un objet culturel aura ainsi marqué son époque, dans ces années 1980 où l’explosion des chaînes de télévision privées se nourrissait d’une abondance inédite d’images et de pop stars. Le clip dictait même son esthétique au cinéma et les futurs grands réalisateurs faisaient leurs armes en musique: ce n’est pas un hasard si les Journées de Soleure accueillent samedi 22 janvier le Best Swiss Video Clip, double concours (jury et public) augmenté d’une projection des meilleures œuvres réalisées par les musiciens et/ou clippeurs helvétiques (lire encadré).