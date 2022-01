Quoi voir en festival – Soleure accueille d’innombrables productions genevoises Les nouveaux films de Romed Wyder, Frédéric Choffat, Fred Baillif et quelques autres seront visibles aux 57es Journées du cinéma suisse. Pascal Gavillet

Pooneh Hajimohammadi et Felipe Castro dans «Une histoire provisoire». DR

C’est sous une triple codirection – Marianne Wirth, David Wegmüller et Veronika Roos – que les 57es Journées de Soleure ont débuté mercredi 19 janvier. Cette édition, dédiée comme il se doit au cinéma suisse, devrait fixer les grandes lignes de la cinématographie nationale pour l’année en cours. Le panorama ne se veut pas exhaustif – il en va ainsi depuis quelques années – mais on peut souligner que les meilleurs ont de fortes chances de s’y retrouver.

Abo La 57e édition débute mercredi Soleure se jette dans les bras du public Parmi ceux-ci, quelques candidats genevois (là non plus, nous ne serons pas exhaustifs) qu’il va s’agir de surveiller. À commencer par Romed Wyder, qui signe son retour aux affaires avec «Une histoire provisoire», qui s’interroge à la fois sur la crise de la quarantaine, le vivre ensemble et l’acceptation de l’autre.

L’un des atouts de ce film est évidemment la présence de l’excellentissime Felipe Castro, comédien genevois toujours intense qu’on a davantage l’habitude de retrouver sur les planches. Il campe ici Sasha, un homme de 40 ans en crise, qui va devoir cohabiter avec une Iranienne elle aussi en crise. Un face-à-face que vous devriez découvrir prochainement en salle, puisqu’un distributeur en a acquis les droits.

Dans «Tout commence» de Choffat, l’heure des protestations. DR

On retrouvera aussi le résident genevois Frédéric Choffat à Soleure avec un documentaire qui promet d’être percutant, «Tout commence». Produit par Close Up Films, la société de Joëlle Bertossa, le film fait corps avec les préoccupations de la jeunesse. Il suit de jeunes manifestants que l’arrivée du coronavirus a stoppés dans leur élan. Au su du synopsis, le film capte et reflète un bouillonnement intérieur qui trouve son prolongement sur le Net.

L’hyperactif Fred Baillif ira lui aussi à Soleure pour y présenter «La Mif», son film coup de poing qui depuis la Berlinale 2021 (distancielle) ne cesse de circuler et de rafler des prix un peu partout. À présent, il serait d’ailleurs temps que le film sorte, et c’est pour bientôt.

«La Mif» de Fred Baillif. DR

Mais Soleure, c’est aussi l’occasion de retrouver des films dont on a énormément parlé et qui ont un lien avec la Cité de Calvin. Tel l’extraordinaire «Olga» d’Elie Grappe, produit par le Genevois Jean-Marc Fröhle, de Point Prod, sublime portrait d’une jeune gymnaste tiraillée entre la préparation du championnat et la révolte qui gronde dans son pays, l’Ukraine. Tel aussi le très intrigant «Azor» d’Andreas Fontana, dont on vous parlait très récemment.

Mais il y aura aussi, côté genevois, «Zahori» de Mari Alessandrini, «Chroma» de l’excellent Jean-Laurent Chautems, des épisodes de la série «Cellule de crise» signée Jacob Berger, «Laurence Deonna libre» de Nasser Bakhti, ainsi que «Lux», qui nous intrigue, car il met en scène la simulation d’une attaque terroriste visant l’aéroport de Cointrin. Plus tous ceux qu’on n’a pas cités faute de place, notamment parmi les courts-métrages.

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.