Combats acharnés dans le Donbass – Soledar, laboratoire sanglant de la méthode Wagner Le groupe paramilitaire russe dit contrôler cette ville proche de Bakhmout. La stratégie visant à envoyer face aux Ukrainiens des vagues de soldats «chair à canon» semble porter ses fruits. Pierre Alonso - front de Soledar et Bakhmout

Des soldats ukrainiens observent au loin les explosions dans la ville de Soledar. Kiev nie avoir perdu la ville mais a fait évacuer des unités avant qu’elles ne soient encerclées par les Russes. Soledar, région de Donetsk, 11 janvier 2023. AP Photo/Libkos

De petits groupes de soldats ukrainiens remontent à pied la route qui relie Soledar, une localité du Donbass attaquée sans relâche par l’armée russe depuis six mois, à Sloviansk, la grande ville la plus proche. Un soleil glacial se lève derrière eux mercredi matin. Barda sur le dos, sac de couchage et tapis de sol accrochés dessus, ils traversent la campagne figée par le froid polaire. -22° mardi matin, -15° mercredi.