Salon aéronautique du Bourget – SolarStratos veut s’imposer dans l’aviation décarbonée Accueilli gracieusement par les organisateurs du salon, le Suisse Raphaël Domjan défend le rêve d’un avion solaire capable de grimper dans la stratosphère. Alain Rebetez - Paris

Raphaël Domjan dans son avion solaire biplace «SolarStratos» au Salon aéronautique du Bourget, le 19 juin 2023. SolarStratos

L’affiche du 54e Salon aéronautique du Bourget, Mecque du business mondial de l’aviation, est touchante: elle est tout en rose et bleu tendres, avec de graciles avions qui semblent flotter miraculeusement sans réacteurs, vision irénique et presque bisounours de l’aviation de demain, celle qui ne polluera plus. Le mot-clé de cette édition est décarbonation, «la nouvelle révolution» et la promesse de l’Association internationale du transport aérien, qui assure plus de 80% du trafic mondial et s’est engagée à éliminer les émissions nettes de CO₂ d’ici à 2050.