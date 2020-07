Avion solaire de retour – SolarStratos retrouve le ciel, mais pas encore la stratosphère Après deux ans de développement technologique, l’avion solaire SolarStratos a décollé de Payerne, ce jeudi 23 juillet, atteignant une altitude de 800 mètres. Point de situation avec Raphaël Domjan. Sébastien Galliker

«SolarStratos vole bien. Il est plus stable et fiable que lors de nos derniers vols d’essai.» Enjoué de nature, l’explorateur Raphaël Domjan avait le sourire communicatif ce jeudi matin sur le tarmac civil de l’aérodrome de Payerne, là où se dresse le hangar du projet SolarStratos. Après deux ans de développement technologique, l’avion solaire SolarStratos a retrouvé le ciel pour un nouveau vol d’essai. De nombreux records et premières mondiales sont au programme ces prochains mois.