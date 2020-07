Vaud – SolarStratos a repris ses vols d’essais à Payerne L’avion solaire expérimental, équipé de nouvelles ailes après un test de résistance défectueux en 2018, est désormais plus stable et plus fiable que lors des premiers vols d’essais.

L’avion solaire a pu faire des essais avec ses nouvelles ailes à Payerne. KEYSTONE

Les vols d’essais de SolarStratos ont repris à Payerne (VD), après deux ans de pause. L’avion solaire dispose désormais de nouvelles ailes. En 2018, l’aile gauche s’était brisée lors d’un test de résistance, entraînant un retard conséquent pour le projet.

SolarStratos a pris son envol à 06h50 jeudi matin. L’appareil a atteint une altitude de 800 mètres. Il a contourné l’aérodrome de Payerne avant de se poser délicatement 20 minutes plus tard. «Tout s’est parfaitement passé», indique SolarStratos dans un communiqué.

Les modifications apportées ces derniers mois ont porté leurs fruits, selon l’équipe qui s’est constituée autour de Raphaël Domjan, l’initiateur du projet. L’avion est désormais plus stable et plus fiable que lors des premiers vols d’essais.

L’appareil avait été présenté pour la première fois en décembre 2016. Son objectif: réussir à voler jusqu’à la stratosphère de façon propre, grâce à l’énergie solaire. L’incident survenu en juillet 2018, et la conception de nouvelles ailes, ont engendré un retard, accentué encore par la crise sanitaire du Covdi-19.

SolarStratos est un avion expérimental unique et sensible, rappelle le communiqué de presse. Les prochains vols se feront avec un seul pilote, puis des vols en double seront planifiés, tandis que l’avion gagnera progressivement en altitude.

( ATS/NXP )