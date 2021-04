Technologie et environnement – Solar Impulse a choisi 1000 solutions vertes pour l’avenir La Fondation Solar Impulse a répertorié un millier de technologies et produits qui allient efficience écologique et économique. Un guide permettra à chacun de les découvrir en quelques clics. Ivan Radja

Bertrand Piccard présentera le guide des solutions retenues en novembre à la COP 26 de Glasgow.

Quatre ans après s’être fixé pour objectif de sélectionner «1000 solutions propres et rentables à la crise environnementale», la Fondation Solar Impulse a rempli sa mission.

Au total, ce sont plus de 1000 labels «Solar Impulse Efficient Solution» qui ont été apposés sur autant de produits, procédés, technologies et services élaborés par des start-up ou des grandes entreprises, dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, de la construction, de la mobilité, de l’industrie et de l’agriculture. Le label a reçu le soutien d’institutions internationales telles que la Commission européenne ou l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, ainsi que d’autorités publiques, au nombre desquelles le gouvernement écossais, la région Île-de-France ou la Wallonie. Seize groupes privés ont aussi apporté leur soutien, dont Nestlé, Air France, Deutsche Telekom, LVMH, Engie Michelin, Breitling ou BNP Paribas.