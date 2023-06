Concours de circonstances – Solange Berset se retire après 27 ans au Grand Conseil fribourgeois La mère du conseiller fédéral, âgée de 70 ans, a posé sa démission trois mois avant l’annonce d’Alain Berset. Ni elle, ni lui ne se doutait de la coïncidence.

Solange Berset avait ouvert en décembre 2021 la session constitutive du Grand Conseil fribourgeois (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La députée socialiste fribourgeoise Solange Berset va se retirer du Grand Conseil vendredi à l’issue de la session. Âgée de 70 ans, la mère du conseiller fédéral Alain Berset a passé 27 ans au sein du législatif cantonal fribourgeois.

La démission du Conseil fédéral de son fils, annoncée la semaine dernière, est une coïncidence. «Il y a trois mois, j’ai annoncé au chef de groupe et à la présidence ma décision de me retirer en juin, au terme de la session. A ce moment-là, personne ne se doutait que mon fils allait annoncer son départ du Conseil fédéral et lui-même ignorait mon calendrier exact», a déclaré Solange Berset dans une interview publiée jeudi par La Liberté.

«C’est vraiment un concours de circonstances. De plus, tout le Conseil fédéral sera ce vendredi à l’Hôtel cantonal alors que ce sera également mon dernier jour. Si vous voulez organiser ça, je vous défie de réussir», a ajouté la députée.

Durant ses fonctions au Grand Conseil, Solange Berset a déposé 83 objets parlementaires. Après son départ du législatif, l’habitante de Belfaux va conserver de nombreux mandats, dont la présidence du club d’athlétisme de son village.

ATS

