Festival – Soixante jeunes danseurs européens agitent le BFM Pour la 3e édition de Danse en l’île, la Fondation Dance Area invite quatre ballets juniors venus de France et d’Angleterre à se produire et à échanger. Katia Berger

Fondé en 2015 par Marie-Christine Piguet-Maigret de Priches, l’Area Jeune Ballet recevra sur ses terres quatre jeunes compagnies amies. GREGORY BATARDON

À peine épongée la sueur causée par la Fête de la danse la semaine dernière, voici que le ballet occupe à nouveau le haut de l’affiche de jeudi à samedi. Cette fois, le concept est un brin moins participatif: l’événement se confine entre les murs du BFM, les billets sont payants et le show n’implique «qu’»une soixantaine d’aspirants danseurs, tous âgés de 17 à 22 ans, invités par la Fondation Dance Area établie à Genève depuis la fin des années 90. L’ambition n’en est pas moins au rendez-vous.

Programme de haut vol

Après 2017 et 2019, la 3e édition du festival lancé par Marie-Christine Piguet-Maigret de Priches rassemble cinq compagnies de talents en devenir: en plus des membres de notre Area Jeune Ballet local, qu’on verra interpréter deux pièces signées respectivement de Kristian Lever («Now») et de Blenard Azizaj («Walls»), le public découvrira le travail de l’English National Ballet School dans un doublé mixte comprenant une œuvre danse-théâtre dramatique de Mauro de Candia et une composition classique chorégraphiée par Juan Eymar.

Le Professional Trainee Programme de l’English National Ballet School présentera samedi le «Velvet» de Mauro de Candia. LENS 2

On pourra encore assister à la reprise par son Ballet Preljocaj Junior des «Noces» inspirées par Stravinsky au maître Angelin en 1989. Applaudir, qui plus est, le Jeune Ballet CNSMD Lyon, qui donnera «Avant les gens mouraient» de la Française Céline Signoret avec le collectif transdisciplinaire (LA)HORDE. Et enfin se laisser ébouriffer par les quatorze agités de Verve, la compagnie issue de la Northern School of Contemporary Dance basée à Leeds, lesquels ne porteront rien de moins qu’une œuvre d’Akram Khan et une de Sita Ostheimer.

À ce programme de haut vol réparti sur les soirées de vendredi et de samedi, il faut ajouter le volet pédagogique. La crème européenne de la danse de demain aura en effet la chance de se lier dans le cadre de master classes dispensées par différents professeurs des maisons accueillies. Ces ateliers, de même que les répétitions, seront ouverts aux professionnels du cru, ainsi qu’aux élèves en cours de formation dans la région. En s’ouvrant en outre aux écoles publiques genevoises, le festival Danse en l’île repose sur «une synergie rare entre danseurs, pédagogues, chorégraphes, programmateurs et public», se targue le flyer.

