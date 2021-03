Hockey sur glace – Soirée picnic à Bienne pour les Aigles Le match entre Bienne et Genève-Servette a été annulé tard vendredi suite à deux cas de Covid dans le camp biennois. Les Aigles ont fait le voyage dans le Seeland pour rien. Ils affronteront Fribourg samedi aux Vernets. Cyrill Pasche

Les joueurs avaient commencé à s’entraîner avant d’apprendre que le match n’aura pas lieu. Eric-Lafargue

«Nous étions à peine arrivés à la patinoire de Bienne lorsque nous avons entendu les premières rumeurs d’une possible annulation du match», explique Louis Matte, devant la Tissot Arena. Le coach adjoint de Genève-Servette a finalement reçu la confirmation officielle de la Ligue sur le coup de 18h45. Le match n’aura pas lieu. «Les gars avaient déjà commencé à s’échauffer. Ils étaient prêts à jouer ce match lorsque la nouvelle définitive est tombée. Pour finir, nous avons fait beaucoup de car pour rien aujourd’hui. Bon, cela nous a fait une petite soirée picnic à Bienne…» L’équipe genevoise n’a pu reprendre la route du retour qu’à 19h10.

Jeudi, le Finlandais Toni Rajala avait été testé positif au Covid et placé en quarantaine jusqu’au 3 avril. Dans la foulée, tous les joueurs de l’équipe seelandaise ont été testés à leur tour. Martin Steinegger, directeur sportif du HC Bienne, raconte l’histoire rocambolesque qui a conduit à l’annulation du match. «Nous avons testé tous les joueurs et le staff jeudi et renvoyé tout le monde à la maison. Mais vendredi après-midi, nous avons reçu la directive de refaire des tests pour toute l’équipe avant le match contre Genève. Le dernier test, le 29e ou le 30e je crois, s’est révélé positif (ndlr: l’attaquant Michael Hügli). Raison pour laquelle nous avons dû annuler ce match.»

Les Biennois encore dans le flou

Le deuxième joueur positif du HC Bienne a été retesté entre-temps. Ce qui pourrait impacter la tenue, ou non, du match prévu samedi à Lausanne. «Il y a des chances qu’il soit négatif. Mais je pars du principe que nous ne jouerons pas samedi non plus. Quant à la durée de la quarantaine, impossible de le dire pour le moment», explique Steinegger. «J’espère que nous pourrons jouer les matches de la semaine prochaine ou que nous pourrons au moins nous entraîner, mais ce n’est que mon avis personnel.»

Reste désormais à savoir comment la fin du championnat pourra être bouclée si le club seelandais doit respecter une quarantaine et ne peut plus jouer ses six derniers matches dans les délais. La fin de la saison régulière était en effet fixée au 5 avril, soit dans 11 jours précisément. Les play-off doivent débuter une semaine plus tard, le 13 avril. Le HCB devait affronter Genève deux fois, Lausanne, Rapperswil, Ambri et Zoug.