Football – Soirée de folie pour Young Boys Young Boys a battu le Bayer Leverkusen 4-3 en Ligue Europa au terme d’un match incroyable. Manchester United, Tottenham et la Roma ont assuré, pas Milan. Sport-Center/Afp

Jordan Siebatcheu a marqué le goal de la victoire pour YB. AFP

Young Boys a passé une soirée incroyable contre le Bayer Leverkusen, jeudi à Berne, en match aller des seizièmes de finale de la Ligue Europa. Les Bernois ont d’abord largement dominé les Allemands en première mi-temps, puis ils se sont écroulés en quelques minutes dès le début de la seconde période, avant de sauver leur soirée à quelques minutes de la fin.

Tout est parti à merveille pour les joueurs de Gerardo Seoane. À la 3e minute, une reprise de Christian Fassnacht à six mètres ne laissait aucune chance à Niklas Lomb. Le portier du Bayer capitulait une deuxième fois à la 19e sur une tête de Jordan Siebatcheu et même une troisième fois, à la 44e, grâce à Meschack Elia.

La soirée était parfaite pour les Bernois et rien ne semblait pouvoir troubler leur tranquillité. Mais dès le début de la deuxième mi-temps, Leverkusen a mis la pression sur la défense des «jaune et noir», une tactique qui a rapidement porté ses fruits. En trois minutes (49e et 52e), Patrik Schick a complètement relancé les actions de son équipe. YB était dans ses petits souliers et la domination allemande s’est concrétisée par une égalisation, à la 68e, œuvre de Moussa Diaby, entré en jeu trois minutes plus tôt.

La fin de match était difficile pour Young Boys, qui réussissait pourtant à trouver l’énergie de mener une dernière action à quelques minutes du terme. Et l’impensable est arrivé, sur un mauvais renvoi du gardien allemand suite à une énorme frappe de Gianluca Gaudino, Siebatcheu a surgi (89e) et réussi le doublé pour offrir la victoire à YB.

Le match retour aura lieu le 25 février.

Young Boys – Leverkusen 4-3 (3-0) Afficher plus Stade du Wankdorf, huis clos. Arbitre: Antonio Mateu Lahoz (Esp). Buts: 3e Fassnacht 1-0; 19e Siebatcheu 2-0; 44e Elia 3-0; 49e et 52e Schick 3-2: 68e Diaby 3-3; 89e Siebatcheu 4-3. Young Boys: Von Balmoos; Hefti, Lustenberger, Zesiger, Lefort (74e Sulejmani); Fassnacht (80e Gaudino), Aebischer, Lauper (81e Rieder), Ngamaleu (57e Garcia); Elia (74e Mambimbi), Hefti. Coach: G. Seoane. Bayer Leverkusen: Lomb; Frimpong, Tah, Dragovic, Sinkgraven; Demirbay; Amiri (46e Absoba), Wirtz; Schick; Bailey (65e Diaby), Gray. Coach: P. Bosz Avertissement: 56e Lefort.

Les favoris présents, Milan souffre

Dans les autres rencontres disputées en début de soirée, Manchester United, Tottenham et la Roma ont pris une option sur les 8es de finale en gagnant tous les trois à l’extérieur.

A Turin, pour raisons sanitaires, les Red Devils n’ont pas eu besoin de trop forcer pour dominer la Real Sociedad (4-0) grâce à leurs deux maîtres à jouer, Bruno Fernandes (27e, 57e) et Marcus Rashford (65e), et à un petit dernier de Reece James (90e). ManU a déjà remporté la Ligue Europa, en 2017.

Comme Manchester United, et pour les mêmes raisons liées au coronavirus, Tottenham a joué un match délocalisé à Budapest, contre les Autrichiens de Wolfsberg. Avec un score quasi-similaire (4-1) grâce à des buts de Son (13e), Gareth Bale (28e), Lucas Moura (34e) et Carlos Vinicius (88e).

Côté italien, l’AS Roma, actuellement 3e de Serie A, a gagné 2-0 sur la pelouse du Sporting Braga, au Portugal. Mais dans le duel entre anciens vainqueurs de la C1, l’AC Milan a mené 1-0 puis 2-1 contre l’Etoile rouge, à Belgrade, avant de se faire reprendre 2-2 à la dernière minute des arrêts de jeu.

Pendant ce temps, lors d’une première partie de soirée complètement folle (35 buts en 9 matches), Leicester, 3e de Premier League, se contentait d’un match nul et vierge à Prague contre le Slavia mais l’Olympiakos faisait parler la poudre (4-2) contre le PSV Eindhoven. Plus à l’est de l’Europe, le Dynamo Zagreb s’est imposé à Krasnodar (3-2) mais devra quand même être très vigilant au match retour.