Soins aux animaux à Genève – Comment le Bioparc soulage ses pensionnaires de la canicule La canicule n’épargne personne, pas même nos amis les animaux. Le Bioparc a une méthode bien particulière pour aider ses pensionnaires à lutter contre la chaleur. Reportage. Lauriane Sanchis

Le Bioparc fournit de la glace à ses animaux pour les soulager de la chaleur. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Depuis plusieurs jours, nous vivons au rythme de la canicule et nombreux sont ceux qui ont élaboré des stratégies pour lutter contre la chaleur étouffante. Qu’en est-il des animaux? Comment faire pour les aider à supporter ces températures extrêmes? Pour répondre à ces questions, nous sommes allés visiter le Bioparc de Genève et découvrir comment il s’organise pour soulager ses nombreux pensionnaires de la chaleur.

De la glace et des jeux

Contrairement aux chiens et aux chats, les chameaux peuvent manger la glace sans risquer de tomber malades. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

En arrivant, on nous présente trois chameaux de Bactriane. En Mongolie, cet animal est capable de supporter des températures extrêmes allant de +40 °C à -30 °C. «Ces chamelles-là sont nées en Europe et elles sont âgées. Elles supportent donc difficilement la chaleur actuelle», explique Tobias Blaha, vétérinaire et directeur du Bioparc.

Imposantes, les chamelles nous toisent, l’air cynique, comme si nous les dérangions en plein milieu d’un festin. Et c’est peut-être le cas… À leurs pieds se trouve un tas de glace dans lequel se dissimulent de nombreux morceaux de carottes. «Lors des périodes de canicule, nos pensionnaires ont droit à de nouveaux enrichissements à base de glaçons. En cherchant leurs carottes dans le tas de glace, les camélidés sont à la fois stimulés et rafraîchis!»

Les chameaux sont loin d’être les seuls à bénéficier de ce service de luxe. Au Bioparc, tous les pensionnaires ont droit à un traitement similaire, adapté à leurs besoins spécifiques.

Ce n’est pas Moritz le lynx qui s’en plaindrait. Son tas de glace est à peine déposé dans son enclos que le félin s’en approche à pas feutrés avant de se coucher nonchalamment sur l’or blanc. «Nous avons de la chance car depuis l’année passée, la Coop de Blandonnet nous fournit de la glace lors des périodes de canicule», déclare le directeur avec beaucoup de gratitude.

Moritz termine tranquillement son repas, allongé sur un tas de glace. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Comment aider son animal de compagnie?

Le quidam n’a généralement pas ce type de possibilité, et rafraîchir son animal de compagnie n’est pas toujours aisé. Alors que faire? «Pour les chiens et les chats, il faut justement éviter de leur donner des glaçons ou d’en mettre dans leur eau car cela peut les rendre malades», avertit Tobias Blaha.

«Il est en revanche possible de mettre une poche de glace sous un linge et de laisser son animal se coucher dessus». Le vétérinaire précise toutefois qu’il est nécessaire de surveiller son compagnon pour qu’il n’abîme pas la poche ou la perce. «Quant aux propriétaires d’oiseaux, ils peuvent remplir un spray d’eau et les rafraîchir avec».

Les amoureux des animaux peuvent également déposer une gamelle d’eau dans leur jardin ou sur leur balcon. Les insectes, oiseaux et hérissons leur en seront reconnaissants.

Lauriane Sanchis est responsable réseaux sociaux pour la Tribune de Genève, Le Matin Dimanche et 24 heures . Elle couvre également les sujets qui traitent de la cause animale. Auparavant, elle a travaillé à la Tribune de Genève en tant qu'éditrice web et à Tempslibre en tant que rédactrice web. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.